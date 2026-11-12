به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فروزان در نشست با نخبگان، فعالان اقتصادی و معتمدان جزیره قشم، با اشاره به موقعیت راهبردی سواحل و جزایر جنوبی کشور اظهار کرد: مسئله اصلی در جنوب ایران، نبود یک راهبرد منسجم برای پیوند دادن دستاوردهای حوزه دفاعی با توسعه اقتصادی است و جزایر و سواحل جنوبی با وجود برخورداری از موقعیتی ممتاز، همچنان به‌صورت پراکنده و بدون تقسیم کار مؤثر توسعه یافته‌اند.

وی با بیان اینکه موقعیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که با توسعه شبکه خدمات دریایی، لجستیک و تجارت منطقه‌ای همراه باشد، افزود: راهکار اساسی، ایجاد شبکه‌ای یکپارچه از جزایر راهبردی با محوریت کیش و قشم است تا این جزایر در یک چرخه مکمل اقتصادی، لجستیکی و امنیتی به یکدیگر متصل شوند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین امنیت سرزمینی را در گرو حضور پایدار جمعیت، زیرساخت و سرمایه دانست و تصریح کرد: امروز بیش از پروژه‌های پراکنده، به تصمیم ملی، فرماندهی منسجم و برنامه قابل اجرا نیاز داریم تا خلیج فارس و تنگه هرمز به پیشران ثروت‌آفرینی و قدرت اقتصادی ایران تبدیل شوند.

فروزان قشم را یکی از جواهرات اقتصادی ایران خواند و با اشاره به سابقه مطالعات توسعه سواحل جنوبی گفت: شایسته نیست جزیره‌ای با چنین موقعیت ممتازی همچنان با مسائل اساسی نظیر تأمین آب، برق، راه و ارتباطات مواجه باشد. وی ضمن قدردانی از اقدامات «محمدرضا کلائی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در تسریع اجرای طرح‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد که اقدامات آغازشده زمینه‌ساز بازگشت امید و اعتماد به آینده جزیره شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به اهمیت درآمدزایی مناطق آزاد برای تأمین منابع توسعه‌ای تصریح کرد: منطقه آزادی که نتواند درآمد پایدار ایجاد کند، برای اجرای پروژه‌های بزرگی همچون پل و راه‌سازی با محدودیت مواجه خواهد شد و قشم باید از ظرفیت‌های اقتصادی خود برای تقویت منابع مالی طرح‌ها بهره گیرد.

وی درباره پروژه راهبردی پل خلیج فارس اظهار کرد: تکمیل این پروژه به حداقل ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد و برای تحقق آن باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به‌ویژه ارتباطات اقتصادی با چین، استفاده کرد. فروزان با قدردانی از «علاءالدین بروجردی» عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس انجمن دوستی ایران و چین برای پیگیری این حوزه، ابراز امیدواری کرد مسیر تکمیل این طرح مهم هرچه زودتر هموار شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در ادامه با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی منطقه ویژه اقتصادی قشم، محدودیت مصرف برق واحدهای صنعتی را از موانع تولید دانست و از پیگیری موضوع معافیت مالیاتی ۲۰ساله مناطق آزاد در وزارت اقتصاد خبر داد تا از بروز خسارت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت جلوگیری شود.

فروزان با تأکید بر ضرورت مشارکت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و پتروشیمی‌ها در توسعه اجتماعی قشم گفت: در قراردادهای پیمانکاری شرکت‌های مستقر باید سازوکاری پیش‌بینی شود که سهم قابل توجهی از فرصت‌های شغلی به نیروهای بومی اختصاص یابد؛ تجربه‌ای که نمونه موفق آن در منطقه آزاد ماکو نیز اجرا شده است.