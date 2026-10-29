به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با پیمانکاران فعال در حوزه راهسازی استان، با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی گفت: با وجود شرایط جنگی کشور اما اجرای پروژه‌های راهسازی استان متوقف نشده است.

وی یکی از اهداف اصلی این نشست را تجمیع ظرفیت‌های موجود در استان عنوان و اظهار کرد: اگر در استان کمی همگراتر عمل کنیم، توان اجرای کارهای بسیار بزرگتر و کلان‌تری را داریم. اگر همین مجموعه پیمانکاران در قالب یک کمیته گرد هم آیند، با اولویت‌بندی مسائل، می‌توانیم بخش قابل توجهی از پروژه‌ها را محقق کنیم.

استاندار ایلام در ادامه، افق تازه‌ای را پیشروی پیمانکاران استان ترسیم و افزود: ظرفیت مرز و ارتباطات سازنده با استان‌های آن سوی مرز، فرصتی فراهم کرده که پیمانکاران ما بتوانند در حوزه‌های راه، مسکن و سایر عرصه‌ها، در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک در ساخت‌وساز استان‌های همجوار با عراق هم مشارکت کنند.

کرمی به دو رویکرد محوری این نشست اشاره و اظهار کرد: نخست آنکه دستگاه‌های متولی حوزه راه از جمله معاونت عمرانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره‌کل راهداری، پلیس راه و سایر نهادهای مرتبط، به‌صورت یک مجموعه واحد مسیری را طراحی کنند که مطالبات پیمانکاران بررسی و مسجل شود تا این ظرفیت ارزشمند از دست نرود.

وی دومین رویکرد را بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون بودجه، بویژه ماده ۵۶ دانست و تصریح کرد: با دو بانک به تفاهم‌های خوبی رسیده‌ایم؛ در این راستا با یک بانک عامل ۱۲۰۰ میلیارد تومان و بانک دیگر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به استان تفاهم شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات در حوزه راه و بخشی در حوزه جهاد کشاورزی و سایر بخش‌ها هزینه خواهد شد، خاطرنشان کرد: با بانک‌های کشاورزی، رفاه و چند بانک دیگر نیز رایزنی‌های فشرده‌ای در حال انجام است تا بخشی از مطالبات پیمانکاران حل‌وفصل شود. دغدغه شما را کاملاً درک می‌کنیم و تکمیل این پروژه‌ها بعنوان مطالبه عمومی مردم مورد توجه قرار می‌گیرد.

استاندار ایلام به مطالبات عمومی در حوزه راه اشاره و گفت: برخی پروژه‌ها در کنارگذرها، تکمیل پل‌ها و چهاربانده شدن مسیرها، از مطالبات بحق مردم است؛ بویژه محور اصلی حمیل ـ ایلام ـ مهران ـ دهلران ـ اندیمشک که باید با هم‌افزایی و همفکری در راستای تکمیل این پروژه‌ها گام برداریم.

کرمی در ادامه با تسلیت به خانواده‌های جانباختگان حوادث جاده‌ای اخیر طی هفته گذشته در محور اندیمشک افزود: در حوادثی که در این محور ظرف چند روز گذشته رخ داد، هفت نفر از هموطنان و هم استانی‌های ما جان خود را از دست دادند، لذا تلاش برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و راهسازی به کاهش این حوادث کمک فراوانی می‌کند.

وی خطاب به پیمانکاران تصریح کرد: با تمام توان پای کار باشید و فعالیت‌های خود را ادامه دهید؛ ما نیز با تمام توان در حوزه وزارتخانه‌ها و معاونان رئیس‌جمهور، برای پیگیری‌های ملی در کنار شما خواهیم بود.

استاندار ایلام با اشاره به سهم اعتبارات حوزه راه از سفر رئیس‌جمهور گفت: در سفر ریاست محترم جمهور، حدود ۵۰ درصد از ۱۴.۳ دهم همت اعتبار مصوب در حوزه راه اختصاص یافت؛ در حالی که عدد مورد مطالبه ما بسیار بیشتر بود، اما منابع کشور محدود است و دولت نیز همانند شما در شرایط سختی مجاهدانه تلاش می‌کند.

کرمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های پیمانکاران استان تصریح کرد: کاری که شما امروز انجام می‌دهید، مجاهدت در راه عمران و آبادانی کشور است و به توسعه و آبادانی کمک می‌کنید.