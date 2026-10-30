https://mehrnews.com/x3dtdN ۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ کد مطلب 6994641 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶ حضور مردم شیروان در شب ۲۴۴ مردم شیروان در شب دویست و چهل و چهارم از شبهای اقتدار با حضور گرم و پرشور خود حماسه آفریدند. دریافت 23 MB کد مطلب 6994641 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه شیروان: کار و ابتکار مضاعف رمز اقتدار و پیشرفت ایران است حضور تمامعیار مردم شیروان در شب ۲۴۳ تجمعات ۲۴۵ شب ایستادگی شیروانیها در میدان شیروان در ایستگاه ۲۴۲ تجمعات شبانه ۲۴۶ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان دویست و چهل و یکمین روایت از ایستادگی مردم مبعوث شیروان برچسبها شیروان تجمع مردمی ایران
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