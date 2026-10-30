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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

حضور مردم شیروان در شب ۲۴۴

حضور مردم شیروان در شب ۲۴۴

مردم شیروان در شب دویست و چهل و چهارم از شب‌های اقتدار با حضور گرم و پرشور خود حماسه آفریدند.

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کد مطلب 6994641

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