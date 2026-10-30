آمار جدید پنتاگون از نظامیان به هلاکت رسیده آمریکایی در تجاوز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) با ارائه قطره چکانی آمار تلفات نظامیان متجاوز خود به خاک ایران اذعان کرد که شمار نیروهای به هلاکت رسیده این کشور، بیش از آمار پیشین است.

پنتاگون با افزودن ۲ مورد دیگر از نیروی هوایی به پایگاه داده‌های خود، آمار رسمی نظامیان آمریکایی به هلاکت رسیده در ارتباط با تجاوز به ایران را به ۲۳ نفر افزایش داد.

وزارت جنگ آمریکا با طرح ادعایی واهی مدعی شد که هر ۲ نظامی نیروی هوایی در حوادثی جان باختند که در دسته «غیرخصمانه» (غیرجنگی) طبقه‌بندی شده‌اند.

نیروی هوایی آمریکا ادعا کرد که یکی از آن‌ ها بر اثر بیماری هلاک شده است، در حالی که علت مرگ نفر دوم هنوز اعلام نشده و همچنان تحت بررسی است.

این در حالیست که به اذعان رسانه های آمریکایی، دولت این کشور آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره از ارائه آمارهای صحیح تعداد نظامیان کشته و زخمی خود در جریان حملات تلافی جویانه ایران، خودداری می کند.