جزئیات تصادف سانتافه با ۱۰ عابر پیاده؛ تحویل راننده متخلف به کلانتری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود شکیبایی، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۳ دقیقه بامداد پنجشنبه ۷ آبان، یک دستگاه خودروی سانتافه در محدوده میدان کوهنورد عظیمیه کرج با ۱۰ نفر عابر پیاده و ۲ دستگاه خودروی پژو پارس و پژو ۲۰۶ برخورد کرد که در پی این حادثه، هر ۱۰ عابر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از وقوع حادثه، از راننده و سرنشین خودروی سانتافه تست سلامت گرفته شد ؛ راننده این خودرو برای انجام اقدامات قانونی به کلانتری تحویل داده شد و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان این حادثه ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات اعلام‌شده به پلیس راهور، ۸ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شده‌اند و ۲ نفر همچنان تحت درمان هستند که خوشبختانه حال هردو نفر رو به بهبود است.

سرهنگ شکیبایی با بیان اینکه علت دقیق وقوع این تصادف همچنان در دست بررسی است، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راهور در حال بررسی ابعاد حادثه هستند و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به خطرات رانندگی در حالت غیر طبیعی خاطرنشان کرد: مواردی که می‌تواند تمرکز، قدرت تصمیم‌گیری و توانایی کنترل وسیله نقلیه را مختل کند و احتمال وقوع حوادث رانندگی را به‌شدت افزایش دهد. رانندگی در چنین شرایطی نه‌تنها جان راننده، بلکه سلامت و امنیت سایر شهروندان را نیز به خطر می‌اندازد.