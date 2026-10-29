  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

بقایی: شدیدا ادعای مداخله‌جویانه امارات و کانادا را محکوم می‌کنیم

بقایی: شدیدا ادعای مداخله‌جویانه امارات و کانادا را محکوم می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعاهای گستاخانه و مداخله‌جویانه امارات متحده عربی و کانادا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مندرج در بیانیه مشترک ولیعهد ابوظبی و نخست‌وزیر کانادا، را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعاهای گستاخانه و مداخله‌جویانه امارات متحده عربی و کانادا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مندرج در بیانیه مشترک ولیعهد ابوظبی و نخست‌وزیر کانادا، را شدیدا محکوم و تأکید کرد: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی‌ناپذیر و ابدی از قلمرو سرزمینی ایران است و تکرار ادعاهای موهوم و بی‌اساس درباره آنها، هیچ تغییری در واقعیت‌های مسلم جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.

وی با محکوم کردن اقدام سخیف کانادا در هم‌صدایی با حکومت امارات در طرح ادعای ارضی علیه ایران، خاطرنشان کرد: چنین اقدامی از سوی کانادا - که خود با ادعاهای ارضی از سوی هیات‌حاکمه آمریکا مواجه است - اقدامی کوته‌نگرانه، ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مغایر با حقوق بین‌الملل است و مسئولیت بین‌المللی دولت کانادا را به دنبال دارد.

اسماعیل بقائی به حکومت امارات توصیه کرد به جای تکرار بی‌حاصل ادعای ارضی علیه یک کشور بزرگ همسایه، به اصل حسن هم‌جواری پایبند باشد.

کد مطلب 6993868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها