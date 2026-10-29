به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور در بابلسر، زنان و دختران را از ظرفیت‌های مهم جامعه برای حل مسائل پیچیده و ریشه‌دار اجتماعی دانست.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات اجتماعی به صبوری، دلسوزی، مهربانی و صرف زمان نیاز دارد، اظهار کرد: زنان و دختران با برخورداری از توانمندی‌های اجتماعی و ظرفیت سازماندهی، می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های محله‌محور و کاهش آسیب‌ها و محرومیت‌ها ایفا کنند.

آقامحمدی با اشاره به اجرای طرح محلات ۲۰۲۰ در مازندران افزود: از میان ۱۲۶ محله شاخص ملی شناسایی‌شده در این طرح، پنج محله در مازندران قرار دارند که چهار محله با محوریت سازمان بهزیستی و مدیریت زنان فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که بیانگر توانمندی بانوان در ساماندهی محلات، تقویت نظم و امنیت و اجرای برنامه‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به مشارکت ۴۷ هزار داوطلب در طرح محلات ۲۰۲۰ کشور گفت: این افراد در قالب شهرداران کوچه‌ها، مسئولان پهنه‌ها و مسئولان تخصصی هفت حوزه فعالیت دارند و در زمینه‌هایی از جمله ورزش، آموزش، بهداشت، سلامت، تغذیه، پوشاک، مسکن و فرهنگ و مذهب به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور، شناسایی دقیق نیازهای مردم و ساماندهی ظرفیت‌های مردمی را از اهداف اصلی این طرح برشمرد و افزود: استفاده از توان نیروهای محلی و توسعه مشارکت اجتماعی می‌تواند در رفع مشکلات و کاهش محرومیت در محلات نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

افتتاح نخستین بانک زمان بهزیستی مازندران تا یک ماه آینده

آقامحمدی از برنامه‌ریزی برای افتتاح نخستین بانک زمان بهزیستی مازندران در یک ماه آینده خبر داد و گفت: در این طرح، داوطلبان با اختصاص بخشی از زمان و به‌کارگیری مهارت‌ها و توانمندی‌های خود، به دیگران خدمت می‌کنند و زمینه گسترش همکاری و مشارکت اجتماعی فراهم می‌شود.

وی همچنین توسعه ورزش در محلات را نیازمند تربیت و سازماندهی نیروهای متخصص دانست و بر ضرورت آموزش مربیان، داوران و سرپرستان ورزشی تأکید کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسئولان ورزشی استان خواست برای آموزش و شناسایی افراد علاقه‌مند و مستعد همکاری کنند تا امکان گسترش فعالیت‌های ورزشی در سطح محلات فراهم شود.

آقامحمدی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه آغاز ثبت‌نام آموزش رایگان هوش مصنوعی برای مردم مازندران طی یک ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: این آموزش‌ها بدون محدودیت در نظر گرفته شده و شناسایی و جذب منتورها برای پشتیبانی و همراهی با شرکت‌کنندگان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با گسترش دسترسی مردم به آموزش‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی، مازندران بتواند به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود.

رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور با اشاره به همراهی استاندار مازندران در اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی در محلات کمتر برخوردار اظهار کرد: برای پیگیری این اقدامات، مسئول مربوطه تعیین شده است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و گروه‌های داوطلب، روند توانمندسازی این محلات با جدیت ادامه یابد.

وی در پایان، برگزاری مسابقات داژبال بانوان محلات را فرصتی برای توسعه ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزشی عنوان کرد و گفت: گسترش چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر بانوان در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی را فراهم کند.