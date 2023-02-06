به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی در نشست بررسی روند اجرای طرح توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور در محلات کم‌برخوردار استان اظهار داشت: در این طرح ضمن شناسایی محلات کمتربرخوردار کشور، مقرر شده تا تمام مشکلات مردم این نواحی از جمله بیمه رایگان درمانی، اشتغال، تحصیل، تأمین غذا، مسائل فرهنگی و ورزشی و بسیاری از مسائل دیگر برطرف شود.

وی افزود: در این طرح برای اینکه مردم در انتقال خواسته‌ها و مطالبات خود نقش داشته باشند، یک شهردار کوچه با سن زیر ۳۰ سال برای هر محله انتخاب شود که این افراد دوره‌های آموزشی را طی خواهند کرد.

وی گفت: دو هزار و ۲۰ محله با جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر در سراسر کشور شناسایی شده و تمام این محلات تحت پوشش یکی از چهار نهاد کمیته امداد امام (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، جمعیت هلال احمر و بهزیستی قرار گرفته‌اند.

آقامحمدی با اشاره به روند اجرایی این طرح در دستگاه‌های اداری، افزود: طرح تحت عنوان «توانمندسازی محلات کم برخوردار ۲۰۲۰» با هدف بهبود و سامان‌دهی وضعیت محلات محروم و کمتربرخوردار در دستورکار قرار گرفته است.

جانشین وزیر کشور گفت: همه ساکنان محلات کم‌برخوردار که مشمول بیمه نیستند تحت پوشش بیمه درمانی قرار می‌گیرند و برای بیماران صعب‌العلاج هم تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ همچنین به دنبال استقرار پزشک خانواده در قالب نظام بیمه هستیم.

آقامحمدی، بهبود وضعیت تحصیل دانش‌آموزان و کودکان این مناطق، ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال برای ساکنان، تأمین امکانات فرهنگی و ورزشی مناسب و توزیع بسته‌های غذایی برای خانوارهای نیازمند را از دیگر تسهیلات این طرح عنوان کرد.

وی با اشاره به ایده‌های روشن و طرح‌های مشخص مدیریت استان آذربایجان شرقی درخصوص توانمندسازی مناطق حاشیه‌نشین و محلات کم‌برخوردار، ابراز امیدواری کرد این استان در این عرصه به عنوان الگو مطرح شود.