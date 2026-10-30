به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی با اشاره به اجرای سی‌وششمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب، اظهار کرد: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه و ارتقای پایداری و کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، با تلاش اکیپ‌های عملیاتی و در قالب برنامه‌ای منسجم و هدفمند اجرا شد.

فعالیت ۴۱ اکیپ عملیاتی در مانور سراسری مهتاب

وی افزود: در این مرحله از مانور، ۴۱ اکیپ عملیاتی در بخش‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی و نصب و تعویض کنتور فعالیت کردند و با حضور میدانی در نقاط مختلف، اقدامات لازم برای شناسایی و ساماندهی انشعاب‌ها را به انجام رساندند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تشریح عملکرد اکیپ‌های عملیاتی تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۱۶۲ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و همچنین ۶۹۲ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز نیز از شبکه جمع‌آوری شد.

نصب و تعویض کنتور و ساماندهی انشعاب‌های برق

جمشیدی ادامه داد: نصب ۷۱ انشعاب جدید، ۵۶ انشعاب غیردائم، ۱۴ دستگاه شمارشگر، تعویض ۶۲ دستگاه کنتور معیوب و نصب ۵۸ فیوز محدودکننده، از دیگر اقدامات انجام‌شده در جریان این مانور بوده است.

وی همچنین از تست و بازرسی ۸ انشعاب کشاورزی و ۱۱ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی خبر داد و گفت: شناسایی و جمع‌آوری سه انشعاب غیرمجاز مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار نیز در دستور کار اکیپ‌های عملیاتی قرار گرفت.

مقابله با برق‌های غیرمجاز در راستای کاهش تلفات انرژی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با تأکید بر ضرورت استمرار این اقدامات خاطرنشان کرد: برخورد با مصارف غیرمجاز، شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز و اصلاح شبکه توزیع، علاوه بر کاهش تلفات انرژی، نقش مهمی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان دارد.