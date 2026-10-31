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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۰

پیامک تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان؛ خرید قبل از واریز حقوق

پیامک تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان؛ خرید قبل از واریز حقوق

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی می توانند از مزایای خرید اعتباری استفاده کنند؛ قبل از اینکه حقوق آنها واریز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای حمایت از معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، طرح خرید اعتباری را برای این گروه از بیمه‌شدگان فراهم کرده است.

در همین راستا، پیامکی با این مضمون به شماره تلفن همراه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی ارسال می‌شود:

مستمری‌بگیر گرامی، سلام

حقوق ماه بعد رو می‌تونی زودتر خرج کنی!

به منظور استفاده از مزایای طرح «تأمین‌رفاه» از جمله دریافت اعتباری مستمری قبل از تاریخ واریز نقدی، تا ۵ درصد بازگشت وجه، انواع تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه؛ در پتلفرم وایب بانک رفاه ثبت‌نام و حساب خود را فعال نمایید.

استفاده از طرح خرید اعتباری کاملا اختیاری است

استفاده از طرح تأمین رفاه( خرید اعتباری بازنشستگان و مستمری‌بگیران) کاملاً اختیاری است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران متقاضی می‌توانند برای فعال‌سازی و استفاده از خدمات طرح «تأمین‌رفاه» به سامانه «وایب» به نشانی vibe.ir مراجعه کنند.

همچنین امکان ثبت‌نام و استفاده از خدمات از طریق اپلیکیشن «پی‌ول» به نشانی payval.me و «تأمینو» به نشانی tamino.tamin.ir فراهم است.

کد مطلب 6994746
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • حسن GB ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
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      این پول اردیبهشت ما چرا واریز نشده حرف ک 9شنبه ایا واریز میشه
    • شاهرخ IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      خوب عالی عالی حالا بفرمائید برج دیگه رسید حالا اجاره و اقساط و ... را چه کنم .... یعنی خدا هست
    • کیامرث پوربابادی IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      لطفا ازنظر حقوق ودریافت بداد بازنشستگان برسید این خرید های قسطی یک یادوماه فقط مشکلات بیشتر میکنه مرسی
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      حالا مثلاً هنر کردید که بازنشسته حقوق ماه آینده اش الان خرج کند. اینکه نوعی گدائی است
    • بازنشسته کرمان FR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 0
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      ماه تیر شش میلیون از حسابم کم شدبابت خریداعتباری از افق کوروش.و فروشنده گفت بدهیت صفر شده و ماه مرداد یک میلیون و چهارصد هزار تومن اعتباری خرید کردم ولی از حقوق شهریور دو میلیون پونصد.هزار تومن کم کردن 😲😲 این یک تومن بابت چی کم شده به کجا باید. زنگ بزنم یکی راهنمایی کنه
    • بهرام IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
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      سلام با توجه به شرایط سخت اقتصادی ،خرید خوب است اما ماه های قبلی در چهار قسط برداشت میشد بهتر بود الان شده دو قسط که مشکل است. موضوع بعد همه خرید یک ماه در یک حساب تجمیع نمیشود و تقسیم بر چهار باشد،که روال خوبی نیست

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