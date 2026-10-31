به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای حمایت از معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، طرح خرید اعتباری را برای این گروه از بیمه‌شدگان فراهم کرده است.

در همین راستا، پیامکی با این مضمون به شماره تلفن همراه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی ارسال می‌شود:

مستمری‌بگیر گرامی، سلام

حقوق ماه بعد رو می‌تونی زودتر خرج کنی!

به منظور استفاده از مزایای طرح «تأمین‌رفاه» از جمله دریافت اعتباری مستمری قبل از تاریخ واریز نقدی، تا ۵ درصد بازگشت وجه، انواع تخفیف‌ها و پیشنهادات ویژه؛ در پتلفرم وایب بانک رفاه ثبت‌نام و حساب خود را فعال نمایید.

استفاده از طرح خرید اعتباری کاملا اختیاری است

استفاده از طرح تأمین رفاه( خرید اعتباری بازنشستگان و مستمری‌بگیران) کاملاً اختیاری است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران متقاضی می‌توانند برای فعال‌سازی و استفاده از خدمات طرح «تأمین‌رفاه» به سامانه «وایب» به نشانی vibe.ir مراجعه کنند.

همچنین امکان ثبت‌نام و استفاده از خدمات از طریق اپلیکیشن «پی‌ول» به نشانی payval.me و «تأمینو» به نشانی tamino.tamin.ir فراهم است.