به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه آغاز اجرای کنسرت‌نمایش «فرهاد»، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرزو ارمغانی که فرزاد حسنی را به عنوان مشاور همراه خود دارد، اسامی بازیگران و عوامل اجرایی این اثر اعلام شد.

فرهاد جم، افسانه چهره‌آزاد، سانیا سالاری و علی عطائی بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین حمیدرضا ترکاشوند به‌عنوان خواننده و صبا صمیمی و بهنوش کاظمی‌زاده به‌عنوان نوازندگان، گروه اجرایی این اثر را همراهی می‌کنند.

«فرهاد» به نویسندگی سید علی موسویان، داستان مردی در آستانه ۵۰ سالگی است که پس از گذشت ۲۶ سال از جدایی ناگهانی عشق جوانی‌اش، همچنان در کافه‌ای با خاطرات گذشته زندگی می‌کند.

مجید حسنی مجری طرح و آذر امیرخوانساری برنامه‌ریز و طراح حرکت این اثر هستند.

وحدت سرچونی طراحی صحنه، سمانه احمدی‌مطلق طراحی لباس، رهی بالائی طراحی نور، علی زندیه طراح گرافیک و تبلیغات، شایان عظیمی عکاس و فیلمبردار تیزر، حامد قریب مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه و تبلیغات را بر عهده دارند.

همچنین امیرحسین خورشیدوند، ریحانه تیموری و محدثه محمدنیا در نقش مشتریان کافه در این اثر حضور دارند.

کنسرت‌نمایش «فرهاد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرزو ارمغانی، از ۲۵ آبان‌ماه، در عمارت نوفل لوشاتو اجرای خود را آغاز و هرشب ساعت ۲۲:۳۰ پذیرای علاقه‌مندان می‌شود.