به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی، بارش برف و باران، وزش باد شدید و احتمال کولاک برف در مناطق مختلف استان از چهارشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۲ آبان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است که با عبور موج ناپایدار زودگذر از منطقه البرز مرکزی، از عصر امروز تا صبح فردا بارش پراکنده باران، وزش باد به نسبت شدید و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، روز چهارشنبه (۲۰ آبان) آسمان استان از صبح تا نیمه‌ابری خواهد بود و با افزایش ابر، وزش باد لحظه‌ای و شدید و در ساعات شب بارش برف و باران و احتمال کولاک برف در برخی نقاط همراه می‌شود. بیشینه سرعت باد در این روز ۳۶ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

همچنین روز پنجشنبه (۲۱ آبان) آسمان استان نیمه‌ابری، همراه با مه‌آلودگی صبحگاهی و احتمال بارش پراکنده خواهد بود و به‌تدریج از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود. بیشینه سرعت باد در این روز ۳۲ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، روز جمعه (۲۲ آبان) آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و شرایط جوی آرام پیش‌بینی می‌شود و مه رقیق صبحگاهی در برخی مناطق دور از انتظار نیست. بیشینه سرعت باد نیز در این روز به ۲۴ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

لغزندگی جاده‌ها و اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، آب‌گرفتگی موقت معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی، خطر سقوط اجسام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی و آسیب به سازه‌های موقت از مخاطرات فعالیت این سامانه بارشی اعلام شده است.

هواشناسی البرز در همین راستا به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری و تردد بدون تجهیزات ایمنی در محورهای کوهستانی خودداری کنند و از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دامنه کوه‌ها بپرهیزند.

همچنین رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی مورد تأکید قرار گرفته است.