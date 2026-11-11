به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق و سوریه امروز گفت که عراق «کلید جادویی» برای حل بحران‌های منطقه‌ای و مدیریت گفتگو با ایران را دارد.

وی بیان کرد: واشنگتن بغداد را تشویق می‌کند به جای اتخاذ موضع خصمانه در قبال تهران، روابط تجاری و سفرهای زیارتی خود با ایران را گسترش دهد.

باراک در جریان یک نشست گفتگومحور که از جانب موسسه چتم‌هاوس در لندن برگزار شد گفت که آمریکا می‌خواهد از درس‌های گذشته عبرت بگیرد و اهمیت حاکمیت قانون و دموکراسی را به رسمیت بشناسد!

وی اذعان کرد: ما باید عملکرد خود را در طول ۲۳ سال گذشته در عراق بازبینی کنیم. ما مهمان این کشور بودیم و در بسیاری از مواقع، مهمانان بدی بودیم؛ ما صاحب‌خانه نبودیم.

او گفت: عراق به دلیل اشتراکات دینی و مرزهای گسترده با ایران، از موقعیتی خاص و دشواری برخوردار است و همین مسئله ایجاب می‌کند که در قبال این دو کشور، سیاستی ویژه در پیش گرفته شود.

وی با اشاره به موضع واشنگتن در قبال روابط بغداد و تهران تصریح کرد: موضع امریکا این است که از تبدیل کردن عراق به دشمنی برای ایران جلوگیری کند بلکه آن را توانمند کند تا به کلید جادویی گشودن درهای راه‌حل‌ها تبدیل شود و زمینه گفتگوهایی را فراهم کند که آمریکا قادر نیست مستقیما هدایتشان را بر عهده بگیرد.

باراک همچنین مدعی شد: این رویکرد در شرایطی دنبال می‌شود که محاصره اقتصادی امریکا علیه تهران همچنان ادامه دارد و واشنگتن در صورت لزوم، گزینه نظامی را نیز مطرح می‌کند.

وی گفت: واشنگتن برای تضمین مستقیم امنیت و ثبات، تا ابد در عراق باقی نخواهد ماند بلکه در پی آن است که از وحدت عراق، ثبات این کشور و حاکمیت قانون در آن حمایت کند تا عراق بتواند در منطقه‌ای که همواره شاهد تحولات و تغییرات است، خود به‌ تنهایی مسئولیت حفاظت از خویش را بر عهده بگیرد.