آزادسازی ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی دیواندره با مشارکت متصرفان

بهزاد شریفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشارکت و همراهی جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و ماندگار در صیانت از سرمایه‌های ملی باشد که نمونه آن را در آزادسازی داوطلبانه اراضی ملی شهرستان دیواندره شاهد بودیم.

وی افزود: در این اقدام، ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرف‌شده در روستای «برده‌ره‌ش» دیواندره با همکاری ۹ نفر از متصرفان پیشین به عرصه‌های تحت مدیریت منابع طبیعی بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به اینکه اراضی مذکور شامل ۱۱ قطعه بوده است، بیان کرد: این زمین‌ها طی دوره‌ای یک تا هفت ساله در اختیار افراد قرار داشت که با تعامل کارشناسان منابع طبیعی و اعتمادسازی میان مردم محلی، متصرفان برای بازگرداندن داوطلبانه اراضی همکاری کردند.

شریفی‌پور ادامه داد: پس از آزادسازی این عرصه‌ها، کارشناسان بلوک حفاظتی چهل‌چشمه دیواندره با مشارکت متصرفان پیشین، عملیات بذرکاری گونه‌های مرتعی را آغاز کردند.

وی با اشاره به گونه‌های کاشته‌شده در این عملیات عنوان کرد: بذر گونه‌های کما، جاشیر و اسپرس در اراضی آزادشده کاشته شد تا زمینه تقویت پوشش گیاهی، بهبود وضعیت مراتع و بازگشت تدریجی این عرصه‌ها به چرخه طبیعی فراهم شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت گفت: صیانت از منابع طبیعی صرفاً با اقدامات قانونی و نظارتی محقق نمی‌شود، بلکه گفت‌وگو، تعامل سازنده و جلب اعتماد جوامع محلی نیز در تحقق این هدف اهمیت بسزایی دارد.

شریفی‌پور خاطرنشان کرد: تجربه دیواندره نشان داد که با تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همراهی مردم می‌توان زمینه آزادسازی داوطلبانه اراضی ملی و اجرای برنامه‌های احیایی را فراهم کرد و امیدواریم این رویکرد در سایر مناطق استان نیز گسترش یابد.

وی یادآور شد: بازگشت این اراضی به عرصه‌های طبیعی و اجرای عملیات بذرکاری در آنها، علاوه بر صیانت از انفال و سرمایه‌های ملی، گامی در مسیر حفاظت پایدار از منابع طبیعی و احیای مراتع کردستان به شمار می‌رود.