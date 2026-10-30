آزادسازی ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی کردستان در هفت ماه

بهزاد شریفی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از دست‌اندازی به عرصه‌های طبیعی از اولویت‌های اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان است و در همین راستا، برخوردهای قانونی با متصرفان و پیگیری پرونده‌های حقوقی و قضایی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در هفته نخست آبان‌ماه سال جاری، ۷۲ فقره عملیات رفع تصرف و خلع‌ید در اراضی ملی استان انجام شد که در نتیجه آن ۵۶ هکتار از عرصه‌های ملی به ارزش تقریبی ۱۴ میلیارد تومان از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به عملکرد این مجموعه در هفت ماه گذشته بیان کرد: در این مدت، ۴۲۹ هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان در جریان رسیدگی به ۴۹۴ فقره پرونده قضایی و حقوقی آزادسازی شده است.

شریفی‌پور با بیان اینکه این عملیات در هر ۱۰ شهرستان استان انجام شده است، عنوان کرد: ارزش اراضی رفع تصرف‌شده در این مدت حدود ۶۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های کامیاران، بانه، مریوان و سروآباد نیز در پی رسیدگی به ۵۵ فقره پرونده، ۳۵.۵ هکتار از عرصه‌های جنگلی از تصرف خارج شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اضافه کرد: شهرستان سنندج با ثبت ۱۱۴ مورد رفع تصرف و آزادسازی ۱۳۳ هکتار از اراضی ملی، بیشترین میزان رفع تصرف را از نظر تعداد پرونده و وسعت عرصه‌های آزادشده در استان به خود اختصاص داده است.

بازگشت داوطلبانه بیش از ۹ هکتار از اراضی ملی در دیواندره

شریفی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در اقدامی قابل توجه، ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرف‌شده در روستای برده‌ره‌ش شهرستان دیواندره با مشارکت داوطلبانه ۹ نفر از متصرفان پیشین آزادسازی و به عرصه‌های ملی بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه این اراضی شامل ۱۱ قطعه بوده است، افزود: این اقدام در نتیجه تعامل کارشناسان منابع طبیعی با مردم محلی، اعتمادسازی و جلب مشارکت اجتماعی محقق شد و نشان داد که همراهی جوامع محلی می‌تواند در کنار پیگیری‌های قانونی، نقش مؤثری در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از آزادسازی این عرصه‌ها اظهار کرد: کارشناسان بلوک حفاظتی چهل‌چشمه دیواندره با همکاری متصرفان پیشین، عملیات بذرکاری گونه‌های مرتعی کما، جاشیر و اسپرس را در این اراضی اجرا کردند.

شریفی‌پور هدف از اجرای این عملیات را تقویت پوشش گیاهی، کمک به احیای مراتع و بازگرداندن ظرفیت‌های طبیعی عرصه‌های آزادشده عنوان کرد.

وی تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و سایر عرصه‌های ملی تنها با اقدامات قضایی محقق نمی‌شود، بلکه نظارت مستمر، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم و جوامع محلی نیز از ارکان اصلی صیانت پایدار از انفال به شمار می‌رود.