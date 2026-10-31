زندگی به سبک بهمن؛ آغاز فصل جدیدی از تجربه مشتریان گروه بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، گروه بهمن در راستای توسعه خدمات و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان، فعالیت فروشگاه خود را با هدف عرضه محصولات متنوع در حوزه سبک زندگی آغاز کرده است. این مجموعه با ارائه محصولاتی فراتر از حوزه خودرو، تلاش دارد ارتباط گسترده‌تری با مشتریان خود برقرار کرده و امکان دسترسی به محصولات منتخب و باکیفیت را برای طیف وسیع‌تری از مخاطبان فراهم کند. این فروشگاه با شعار «زندگی به سبک بهمن»، مجموعه‌ای از ملزومات خودرو، محصولات چرمی، عطر و پوشاک را از برندهای شاخص عرضه می‌کند.

بوتیک استور گروه بهمن تنها به مشتریان و مالکان خودروهای این مجموعه محدود نیست و تمامی علاقه‌مندان به خرید محصولات عرضه‌شده می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند. در این فروشگاه، مجموعه‌ای از ملزومات خودرو، اقلام چرمی، عطر و پوشاک از برندهای شاخص گردآوری شده است تا مشتریان بتوانند متناسب با نیاز و سلیقه خود، محصولات موردنظرشان را انتخاب و خریداری کنند.

تنوع محصولات و توجه به نیازهای مشتریان

محصولات عرضه‌شده در فروشگاه گروه بهمن، با تمرکز بر کیفیت، کاربرد و تنوع، بخش‌های مختلفی از نیازهای مشتریان را پوشش می‌دهد. ملزومات خودرو، محصولات چرمی، عطر و پوشاک از جمله کالاهایی هستند که در این فروشگاه ارائه می‌شوند.

این مجموعه با فراهم کردن امکان خرید محصولات متنوع در کنار خدمات مرتبط با خودرو، به دنبال ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مشتریان و علاقه‌مندان به برند گروه بهمن است؛ تجربه‌ای که علاوه بر مالکان محصولات این گروه، برای سایر مخاطبان نیز قابل استفاده خواهد بود.

امکان خرید حضوری و ثبت سفارش آنلاین

علاقه‌مندان برای بازدید از محصولات و خرید جدیدترین ملزومات می‌توانند به بوتیک استور گروه بهمن واقع در تعمیرگاه مرکزی این مجموعه مراجعه کنند. همچنین، امکان ارتباط با فروشگاه از طریق واتس‌اپ و ثبت سفارش نیز فراهم شده است. مشتریان می‌توانند با شماره ۰۹۹۶۶۲۹۶۷۱۷ ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت اطلاعات موردنیاز درباره محصولات، سفارش خود را ثبت کنند.

توسعه شبکه فروش در عاملیت‌های گروه بهمن

گروه بهمن در ادامه برنامه توسعه فعالیت بوتیک استور، عرضه محصولات این مجموعه را در عاملیت‌های بهمن موتور در سراسر کشور نیز در دستور کار دارد.

با اجرای این برنامه، امکان دسترسی مشتریان به محصولات بوتیک استور در مناطق مختلف کشور فراهم خواهد شد و شبکه فروش این مجموعه از محل فعلی خود در تعمیرگاه مرکزی، به عاملیت‌های منتخب بهمن موتور گسترش پیدا خواهد کرد.

راه‌اندازی فروشگاه گروه بهمن در قالب شعار «زندگی به سبک بهمن»، گامی در جهت توسعه تجربه مشتریان و عرضه محصولات متنوع در حوزه سبک زندگی است؛ رویکردی که با فراهم کردن امکان خرید حضوری و ثبت سفارش، تلاش دارد ارتباط گروه بهمن با مشتریان و علاقه‌مندان به محصولات این مجموعه را فراتر از حوزه خودرو توسعه دهد.