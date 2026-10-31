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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

تشکیل پرونده قضایی در ماجرای شلیک سهوی پلیس به یک زن

تشکیل پرونده قضایی در ماجرای شلیک سهوی پلیس به یک زن

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از فوت راننده زنی خبر داد که پنجشنبه‌شب در جریان تعقیب سارقان کیف‌قاپ در خیابان سیمای ایران، بر اثر اصابت سهوی گلوله مأمور پلیس مجروح شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در ساعت ۱۹:۵۰ روز پنجشنبه مورخه ۷ آبان ماه؛ واحد گشت کلانتری در تعقیب سارقان کیف قاپ که پس از سرقت در خیابان سیمای ایران در حال فرار بودند اقدام به شلیک کرده که در همین حین یک تیر بصورت سهوی به خانم راننده خودرویِ عبوری اصابت کرد.

پس از این سانحه واحد گشت بلافاصله حادثه دیده را به نزدیکترین بیمارستان منتقل که پس از عمل جراحی در آی سی یو بستری گردید. متأسفانه باوجود تلاش کادر درمان راننده خانم صبح امروز فوت شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ این حادثه را به خانواده متوفی تسلیت عرض نموده و با تشکیل تیم ویژه و تخصصی ، دستگیری سارقین در حال پیگیری است ؛ ضمنا پرونده قضایی حادثه شلیک سهوی توسط مرجع محترم قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است .

کد مطلب 6995206
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • فاطمه IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بدبخت پلیسی که اشتباه کرده ، باید به جای پلیس اون دزد ها زنده زنده سوزانده شوند. قبلا دزد را می زدند کاری نبود ، الان اگر پلیس دزد را بزند و یا مردم عادی، دزد آزاد می شود و پلیس و مردم عادی محاکمه می شوند، پس قانون اسلام کجاست؟ که دست دزد قطع نمی شود ؟

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