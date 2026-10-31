تشکیل پرونده قضایی در ماجرای شلیک سهوی پلیس به یک زن

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت اعلام کرد: در ساعت ۱۹:۵۰ روز پنجشنبه مورخه ۷ آبان ماه؛ واحد گشت کلانتری در تعقیب سارقان کیف قاپ که پس از سرقت در خیابان سیمای ایران در حال فرار بودند اقدام به شلیک کرده که در همین حین یک تیر بصورت سهوی به خانم راننده خودرویِ عبوری اصابت کرد.

پس از این سانحه واحد گشت بلافاصله حادثه دیده را به نزدیکترین بیمارستان منتقل که پس از عمل جراحی در آی سی یو بستری گردید. متأسفانه باوجود تلاش کادر درمان راننده خانم صبح امروز فوت شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ این حادثه را به خانواده متوفی تسلیت عرض نموده و با تشکیل تیم ویژه و تخصصی ، دستگیری سارقین در حال پیگیری است ؛ ضمنا پرونده قضایی حادثه شلیک سهوی توسط مرجع محترم قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است .