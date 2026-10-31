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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۳

دو دیدار خانگی فوتسال کردستانی‌ها در هفته دوم لیگ دسته اول کشور

دو دیدار خانگی فوتسال کردستانی‌ها در هفته دوم لیگ دسته اول کشور

سنندج- دو نماینده فوتسال کردستان در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور با میزبانی از حریفان خود در مریوان و سنندج، برای کسب نخستین امتیازهای فصل به میدان می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته دوم لیگ دسته اول فوتسال بزرگسالان باشگاه‌های کشور امروز شنبه در حالی دنبال می‌شود که تیم‌های واروانرژی مریوان و پاریزه‌کردستان در دو گروه متفاوت، فرصت دارند از امتیاز میزبانی برای تغییر شرایط خود در جدول مسابقات استفاده کنند.

در گروه سوم این رقابت‌ها، تیم واروانرژی مریوان از ساعت ۱۶ روز شنبه در سالن ۱۲۰۰ نفری زاگرس میزبان سروقامتان ابرکوه یزد خواهد بود.

نماینده مریوان که در نخستین هفته مسابقات برابر مقاومت البرز نتیجه را واگذار کرد، در نخستین میزبانی فصل به دنبال کسب پیروزی و جبران امتیازهای ازدست‌رفته است.

پاریزه‌کردستان در آزمون خانگی مقابل نود بیرجند

در دیگر دیدار نمایندگان استان، تیم پاریزه‌کردستان در گروه چهارم از ساعت ۱۶ روز شنبه در سالن ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج به مصاف نود بیرجند می‌رود.

پاریزه‌کردستان نیز هفته نخست را با شکست مقابل پدیده بهبهان پشت سر گذاشته و در دیدار پیش‌رو برای جبران نتیجه و کسب امتیاز در خانه تلاش خواهد کرد.

به این ترتیب، هفته دوم لیگ دسته اول فوتسال کشور برای نمایندگان کردستان با دو دیدار خانگی همراه است؛ مسابقاتی که کسب نتیجه مطلوب در آنها می‌تواند شروع تازه‌ای برای دو تیم استان در ادامه رقابت‌ها باشد.

کد مطلب 6994869

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      0 1
      پاسخ
      به امید پیروزی بچه های کردستان

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