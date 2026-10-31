شناسایی ۳۵ مورد تصرف اراضی ملی در بوشهر؛ تشکیل ۴۴ پرونده قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نظریه صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مهرماه امسال، تعداد ۳۵ مورد تصرف اراضی ملی در شهرستان‌های استان بوشهر شناسایی شد که مجموع مساحت این اراضی به ۲۱ هزار و ۹۱۳ مترمربع می‌رسد.

وی افزود: در همین مدت، ۴۴ پرونده علیه افرادی که اقدام به تصرف اراضی ملی کرده‌اند، تشکیل شده است که نشان‌دهنده استمرار اقدامات قانونی برای مقابله با زمین‌خواری و صیانت از حقوق عمومی است.

نظریه با تشریح پراکندگی موارد شناسایی‌شده در شهرستان‌های استان بیان کرد: برازجان با ۱۲ مورد بیشترین تعداد تصرفات ثبت‌شده را داشته است. پس از آن شهرستان‌های دشتی و تنگستان هر کدام با هفت مورد، گناوه با پنج مورد، کنگان با چهار مورد، بوشهر با سه مورد، دیر با دو مورد و دیلم با یک مورد قرار دارند.

وی ادامه داد: در شهرستان جم طی مهرماه موردی از تصرف اراضی ملی در آمار یگان حفاظت ثبت نشده است.

ضرورت حفاظت از سرمایه‌های ملی

فرمانده یگان حفاظت اراضی ملی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از رفع تصرف و اجرای حکم قضایی در یک مورد به مساحت ۲ هزار مترمربع در شهرستان بوشهر طی این ماه خبر داد.

نظریه با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌های ملی خاطرنشان کرد: پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، پیگیری حقوقی پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی از وظایف اصلی یگان حفاظت اراضی ملی است و این اقدامات با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عمومی دنبال می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تعرض یا تصرف غیرمجاز اراضی ملی، موضوع را از طریق مجاری رسمی به یگان حفاظت اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.