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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

توقیف محموله ۲۰ میلیارد ریالی کالای فاقد مجوز در پلدختر

توقیف محموله ۲۰ میلیارد ریالی کالای فاقد مجوز در پلدختر

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل ۷۳ دستگاه کالای خارجی فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه جلوگیر هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۷۳ دستگاه کالای خارجی فاقد مجوز شامل ۲۱ دستگاه آرام‌پز، ۴۰ دستگاه همزن و ۱۲ دستگاه چای‌ساز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش محموله کالای کشف‌شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 6995109

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