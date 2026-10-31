توقیف محموله ۲۰ میلیارد ریالی کالای فاقد مجوز در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه جلوگیر هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۷۳ دستگاه کالای خارجی فاقد مجوز شامل ۲۱ دستگاه آرام‌پز، ۴۰ دستگاه همزن و ۱۲ دستگاه چای‌ساز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: کارشناسان ارزش محموله کالای کشف‌شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.