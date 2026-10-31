به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، از حمله دشمن آمریکایی به دو فروند قایق صیادی در محدوده ۱۸ مایلی مسن خبر داد و اظهار کرد: این حادثه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ امروز برای دو فروند قایق صیادی در محدوده ۱۸ مایلی روستای مسن از توابع شهرستان قشم رخ داده است که هر یک از قایق‌ها دارای دو سرنشین بودند.

وی افزود: در پی این حادثه، دو نفر از سرنشینان به قشم منتقل شدند که یکی از آنان به دلیل مصدومیت برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد: دو نفر دیگر از سرنشینان این دو قایق صیادی مفقود هستند و عملیات جست‌وجو و امدادرسانی برای یافتن آنان در حال انجام است.

نفیسی تأکید کرد: موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت گزارش‌های رسمی و دقیق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.