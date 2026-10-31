۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در نایین کشف شد؛ ازجاساز تریاک تا بلع شیشه

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این کشفیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های جامع مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با عوامل تهیه، توزیع و انتقال مواد افیونی در محورهای مواصلاتی، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین طی چند روز گذشته با اشراف اطلاعاتی و کنترل دقیق خودروهای عبوری، موفق به ضربه زدن به باندهای قاچاق مواد مخدر شدند.

وی با اشاره به تشریح نخستین عملیات این فرماندهی افزود: مأموران انتظامی حین پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری و یک دستگاه خودروی سواری ساینا مشکوک شدند و بلافاصله بررسی تخصصی موضوع را در دستور کار قرار دادند که در بازرسی دقیق از وسایل همراه یکی از مسافران اتوبوس، مقدار ۴۹۳ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.

شیوه خطرناک حمل بلعیدنی شیشه و هروئین

فرمانده انتظامی شهرستان نایین افزود: در ادامه این پایش‌ها، مأموران خودروی ساینا را متوقف کرده و در بازرسی‌های تخصصی و فنی موفق شدند ۶۵۴ گرم شیشه دیگر به همراه ۲۰ گرم هروئین کشف کنند که اعترافات متهمان ابعاد تازه‌ای از شگردهای قاچاق را نمایان ساخت؛ بر اساس اعتراف صریح متهمان، این حجم از مواد مخدر صنعتی به روش بسیار خطرناک بلع توسط هر سه سرنشین خودرو حمل می‌شد. در این دو عملیات مرتبط، در مجموع ۴ متهم دستگیر و خودروی ساینا نیز توقیف شد.

سرهنگ براهیمی همچنین به دومین عملیات شاخص پلیس اشاره کرد و گفت: در اقدام مشترک و هوشمندانه مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کارکنان ایستگاه بازرسی شهید شرافت، یک دستگاه خودروی سواری KMC زیر ذره‌بین قرار گرفت و متوقف شد که در بازرسی دقیق از قسمت‌های مختلف این خودرو، مقدار ۱۲ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: راننده این خودرو که یک زن بود نیز در جریان این عملیات دستگیر شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با احتساب این دو پرونده، در مجموع نزدیک به ۱۳ کیلوگرم (۱۲ کیلو و ۲۶۷ گرم) انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف و ۵ متهم شامل ۴ مرد و یک زن دستگیر شدند.

سرهنگ براهیمی با تأکید بر استمرار قاطعانه اقدامات و طرح‌های انتظامی در مبارزه بی‌امان با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: تمامی متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع محترم قضائی شدند و مجموعه انتظامی شهرستان نایین با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و پشتیبانی شهروندان، اجازه جولان به سوداگران مرگ را نخواهد داد.