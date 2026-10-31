محکومیت قاچاقچی دام زنده به پرداخت جریمه در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق دام زنده به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و مالک دام‌ها را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل ارزش دام‌های قاچاق، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: همچنین با احتساب ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، معادل ارزش کارشناسی خودرو، این متخلف در مجموع به پرداخت ۲۷ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

شاهی با اشاره به نحوه کشف این محموله گفت: مأموران نیروی انتظامی بروجرد یک محموله دام زنده را از یک دستگاه کامیون به ظن قاچاق کشف کردند و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.