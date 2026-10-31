دستگیری سارق سریالی محتویات خودرو در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید مردانی، فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ از دستگیری سارق حرفه‌ای محتویات داخل خودرو و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی گزارش چند مورد سرقت محتویات خودرو در نقاط مختلف چهارباغ، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، متهمی سابقه‌دار را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی چهارباغ تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های پلیسی به ۱۲ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.