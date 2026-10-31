به گزارش خبرنگار مهر، محمد فریدی، بعد از ظهر شنبه،در جمع خبرنگاران، از ثبت تصویر یک قلاده کاراکال در جریان پایش حیات وحش منطقه حفاظت‌شده کویر خبر داد.

فریدی با اشاره به ثبت این تصویر در هشتم آبان‌ماه اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست در راستای پایش مستمر حیات وحش و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها، موفق به ثبت تصویر این گونه ارزشمند با استفاده از دوربین‌های تله‌متری شدند.

وی کاراکال را از گربه‌سانان ارزشمند حیات وحش کشور دانست و افزود: این گونه به واسطه ویژگی‌های ظاهری شاخص، از جمله گوش‌های بلند و دسته‌موهای سیاه‌رنگ در انتهای آن‌ها، قابل شناسایی است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ورامین با اشاره به اهمیت ثبت حضور این گونه در منطقه تصریح کرد: مشاهده کاراکال اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت زیستی و شرایط اکولوژیک زیستگاه در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد.

فریدی حضور گونه‌های حساس و ارزشمند حیات وحش را از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها برشمرد و گفت: استمرار حضور گونه‌ای مانند کاراکال در منطقه حفاظت‌شده کویر، اهمیت حفاظت از زیستگاه و حفظ تعادل اکولوژیک آن را نشان می‌دهد.

وی همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان در حفاظت و پایش این عرصه طبیعی قدردانی کرد و افزود: برنامه‌های پایش میدانی و استفاده از دوربین‌های تله‌متری با هدف شناسایی گونه‌های حیات وحش، بررسی وضعیت جمعیت آن‌ها و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی ادامه خواهد داشت.