۲۰۰ زندانی جرائم غیرعمد و مالی در مرکز مازندران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه آیین آزادی ۲۰۰ زندانی شهرستان ساری، آزادی زندانیان نیازمند را جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ نوع‌دوستی دانست و با قدردانی از خیرین برای آزادی زندانیان، افزود: کاهش جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان واجد شرایط به آغوش خانواده‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن قدردانی از این اقدام انسان‌دوستانه خیرین، آزادی زندانیان واجد شرایط را اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه دانست و تأکید کرد: کمک به آزادی زندانیانی که امکان بازگشت آنان به جامعه و خانواده فراهم است، مصداق روشن مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همدلی و نوع‌دوستی است.

پوریانی اظهار کرد: اقدام ارزشمند باشگاه پرسپولیس در مشارکت برای آزادی زندانیان در استان‌های مختلف، از جمله مازندران، حرکتی شایسته، انسانی و قابل تقدیر است که آثار و برکات آن پیش از همه در زندگی خانواده‌هایی نمایان می‌شود که مدت‌ها در انتظار بازگشت عزیزان خود بوده‌اند.

رئیس کل دادگستری مازندران با قدردانی از خیرین و تمامی افرادی که در این اقدام مشارکت داشته‌اند، تصریح کرد: امیدواریم این حرکت ارزشمند به یک فرهنگ مستمر و فراگیر در جامعه تبدیل شود و سایر باشگاه‌ها، مجموعه‌های ورزشی و ظرفیت‌های اجتماعی کشور نیز در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند.

پوریانی با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: کاهش جمعیت کیفری از برنامه‌های مهم و محوری قوه قضاییه در چارچوب سند تحول و تعالی است که همواره مورد تأکید ریاست قوه قضاییه قرار داشته و دستگاه قضایی استان مازندران نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اجتماعی و مردمی، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: مجموعه دادگستری استان، دادستان‌های سراسر مازندران، رؤسای حوزه‌های قضایی و اداره کل زندان‌های استان همواره در تلاش هستند با شناسایی ظرفیت‌های قانونی و استفاده از مشارکت خیرین و نهادهای مردمی، زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نقش مؤثر خیرین در این مسیر اظهار کرد: خیرین نیک‌اندیش استان همواره در کنار دستگاه قضایی و اداره کل زندان‌ها حضور داشته‌اند و با مشارکت مستقیم و همچنین ترغیب دیگران به انجام امور خیر، نقش مهمی در آزادی زندانیان نیازمند ایفا کرده‌اند.