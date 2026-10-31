محیط زیست ملارد ۱۶ اخطاریه برای واحدهای آلاینده صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، بعد از ظهر شنبه،در جمع خبرنگاران، از صدور ۱۶ اخطاریه زیست‌محیطی برای واحدهای صنعتی و فعالیت‌های آلاینده ملارد در جریان گشت‌ها و پایش‌های کارشناسی مهرماه خبر داد.

شهند با اشاره به تداوم نظارت‌های زیست‌محیطی با هدف پیشگیری و کنترل آلودگی‌ها اظهار کرد: این اخطاریه‌ها با هدف الزام واحدهای متخلف به رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و برطرف کردن نواقص و آلودگی‌های شناسایی‌شده صادر شده است.

وی رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی، توقف و جمع‌آوری فعالیت‌های آلاینده، اصلاح نواقص سامانه‌های تصفیه فاضلاب و استانداردسازی فاضلاب خروجی را از مهم‌ترین محورهای اخطاریه‌های صادرشده برشمرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد همچنین بر ضرورت انجام خوداظهاری در پایش‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: واحدهای صنعتی موظف‌اند مطابق ضوابط و مقررات، آلاینده‌های خود را به‌صورت مستمر پایش و نتایج خوداظهاری را ارائه کنند.

شهند در پایان خاطرنشان کرد: پایش و نظارت مستمر بر عملکرد زیست‌محیطی واحدهای صنعتی ادامه خواهد داشت و در صورت بی‌توجهی به اخطاریه‌ها یا رعایت نکردن الزامات قانونی، اقدامات لازم مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی انجام می‌شود.