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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

آسیب های اجتماعی تهدید جدی برای توسعه فرهنگی محلات است

آسیب های اجتماعی تهدید جدی برای توسعه فرهنگی محلات است

ساری- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد آسیب های اجتماعی را تهدید جدی برای توسعه فرهنگی محلات برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر شنبه در جلسه کمیته رسانه ای طرح ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب و کاهش هنجارهای اجتماعی با حضور اعضای این کمیته در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد تشکیل شد.

وی گفت: متاسفانه آسیب های اجتماعی فراوانی را امروزه در محلات از جمله اعتیاد ، طلاق ، خودکشی و... شاهد هستیم که نیاز است همه ی قشرهای جامعه هوشیار و همراه با نهادهای پیگیر در جامعه مشارکت و همراهی داشته باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد از برخورد با صفحات غیر رسمی و فعال در فضای مجازی که مروج ناهنجاری های اجتماعی در سطح جامعه هستند خبر داد و افزود: رسانه و صفحات فضای مجازی از فرصت های مناسب نشر و تولید محتوا جهت آموزش و فرهنگ سازی و مقابله با تهدید های اجتماعی به شمار می رود و این انتظار از فعالان رسانه ای می رود که با تولید محتواهای فرهنگی و آموزشی در کاهش ناهنجاری های اجتماعی کمک حال دستگاهها اجرایی و جامعه باشند.

محمدی ضمن دعوت از هنرمندان و فعالان اجتماعی و رسانه ای جامعه نسبت به تولید محتوا با مضمون کاهش آسیب های اجتماعی از برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری در حوزه های هنری و هنرهای تجسمی و رسانه ای با مضمون تهدیدهای اجتماعی جامعه در شهرستان محمودآباد خبر داد.

سرهنگ دوم بهنام نظری مسئول فضای مجازی و رسانه ای سپاه محمودآباد هم طی سخنانی در این جلسه از برگزاری جلسه هم اندیشی با کلیه ادمین های صفحات فضای مجازی فعال در شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: از فرصت فضای مجازی با توجه به علاقمندی و پیگیری جامعه باید در راستای فرهنگ سازی و آموزش عمومی بهره برد.

مسئول فضای مجازی و رسانه ای سپاه محمودآباد گفت: سوژه یابی و تولید خبر و ایجاد موج رسانه ای در زمینه مقابله با ترویج کنندگان بی عفتی در جامعه و پیگیری مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردمی در این حوزه می تواند یکی از ماموریت های مهم فعالان رسانه ای عنوان کرد.

کد مطلب 6995292

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