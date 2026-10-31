آسیب های اجتماعی تهدید جدی برای توسعه فرهنگی محلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر شنبه در جلسه کمیته رسانه ای طرح ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب و کاهش هنجارهای اجتماعی با حضور اعضای این کمیته در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد تشکیل شد.

وی گفت: متاسفانه آسیب های اجتماعی فراوانی را امروزه در محلات از جمله اعتیاد ، طلاق ، خودکشی و... شاهد هستیم که نیاز است همه ی قشرهای جامعه هوشیار و همراه با نهادهای پیگیر در جامعه مشارکت و همراهی داشته باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمودآباد از برخورد با صفحات غیر رسمی و فعال در فضای مجازی که مروج ناهنجاری های اجتماعی در سطح جامعه هستند خبر داد و افزود: رسانه و صفحات فضای مجازی از فرصت های مناسب نشر و تولید محتوا جهت آموزش و فرهنگ سازی و مقابله با تهدید های اجتماعی به شمار می رود و این انتظار از فعالان رسانه ای می رود که با تولید محتواهای فرهنگی و آموزشی در کاهش ناهنجاری های اجتماعی کمک حال دستگاهها اجرایی و جامعه باشند.

محمدی ضمن دعوت از هنرمندان و فعالان اجتماعی و رسانه ای جامعه نسبت به تولید محتوا با مضمون کاهش آسیب های اجتماعی از برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری در حوزه های هنری و هنرهای تجسمی و رسانه ای با مضمون تهدیدهای اجتماعی جامعه در شهرستان محمودآباد خبر داد.

سرهنگ دوم بهنام نظری مسئول فضای مجازی و رسانه ای سپاه محمودآباد هم طی سخنانی در این جلسه از برگزاری جلسه هم اندیشی با کلیه ادمین های صفحات فضای مجازی فعال در شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: از فرصت فضای مجازی با توجه به علاقمندی و پیگیری جامعه باید در راستای فرهنگ سازی و آموزش عمومی بهره برد.

مسئول فضای مجازی و رسانه ای سپاه محمودآباد گفت: سوژه یابی و تولید خبر و ایجاد موج رسانه ای در زمینه مقابله با ترویج کنندگان بی عفتی در جامعه و پیگیری مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردمی در این حوزه می تواند یکی از ماموریت های مهم فعالان رسانه ای عنوان کرد.