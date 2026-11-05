سید حسین شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص مقوله طلاق اظهار کرد: طلاق علاوه بر اینکه خود یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود می‌تواند عامل سایر آسیب‌های اجتماعی و بزه‌های اجتماعی نیز محسوب شود و از ۲ منظر اصلی متوان آن را مورد بررسی قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های پیشگیری از طلاق باید مبتنی بر پژوهش و راهکارهای عملی باشد، ادامه داد: آموزش‌های موثر پیش از ازدواج و تقویت مهارت‌های زندگی باید با جدیت در برنامه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ملایر ادامه داد: ممکن است طلاق‌هایی پس از سال‌ها زندگی پایدار اتفاق بیفتد که متاثر از مولفه‌های گوناگون و سایر کمبودها و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در طول زندگی می‌شود و نمی‌توان به طور کلی برای هر یک سهم بیشتری قائل شد، تنها تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای است که تعیین کننده سهم هر یک از این مولفه‌ها محسوب می‌شود.

شیخ‌ الاسلامی بیان کرد: شهرستان ملایر نیز از این تنوع فرهنگی مستثنا نیست و باید به طور تخصصی با کار علمی و پژوهشی در خصوص هر یک از این عوامل به صورت منطقه‌ای اقدام کرد چراکه تنها موضوع در فراوانی عوامل مشترک طلاق، تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای است که در این مهم می‌توان در کنار آموزش به نقش سمن‌ها و ورود سایر سازمان‌های مشابه اشاره و تاکید داشت.

وی تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، برگزاری مستمر جلسات تخصصی و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را از الزامات برنامه‌ریزی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه طلاق عنوان کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ملایر، افزود: تمامی اقدامات و برنامه‌ها در حوزه پیشگیری از طلاق باید بر پایه بررسی‌های علمی و پژوهشی، شناخت دقیق عوامل موثر و ارائه راهکارهای متناسب و عملیاتی انجام شود تا بتوان به نتایج موثر و قابل ارزیابی دست یافت.