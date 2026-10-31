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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

دانشگاه عالی دفاع ملی برای مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد

دانشگاه عالی دفاع ملی برای مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد

فراخوان، ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه دفاع ملی برای سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مأموریت دانشگاه عالی دفاع ملی در تربیت و آموزش فرماندهان و مدیران راهبردی نیروهای مسلح و حکمرانان و مدیران سطح عالی دستگاههای کشوری، دستورالعمل فراخوان، ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه دفاع ملی برای سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ (https://search.eitaa.com/?url=tel:14071406) جهت اجرا ابلاغ شد.

مهلت ثبت نام داوطلبان از تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ تا ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ است و ثبت نام صرفا از طریق سامانه اینترنتی دانشگاه www.sndu.ac.ir انجام می‌شود.

فرایند پذیرش در دو مرحله آزمون کتبی و ارزیابی حضوری انجام می‌شود. آزمون کتبی در روز جمعه ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ ساعت ۸:۳۰ صبح به صورت اختصاصی در محل دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6995304
هادی رضایی

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