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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

رویدادهای ورزشی و فرهنگی مختلف در میناب برگزار می‌شود

رویدادهای ورزشی و فرهنگی مختلف در میناب برگزار می‌شود

بندرعباس- مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای ورزشی، ایجاد غرفه‌های ورزش همگانی و دعوت از پیشکسوتان ورزشی به میناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فولادی ظهر شنبه در نشست ستاد استانی میناب، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای جنگ اظهار کرد: از همان روزهای نخست، ستاد پشتیبانی جنگ را تشکیل دادیم و با تقسیم کار و رصد ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات به مردم میناب را در دستور کار قرار دادیم.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران و برپایی مواکب در راستای حمایت از مردم منطقه افزود: در این مسیر، تلاش کردیم از ظرفیت جامعه ورزش استان برای خدمت‌رسانی و همراهی با مردم میناب استفاده کنیم.

فولادی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای تصریح کرد: این برنامه می‌تواند الگویی برای توسعه و اجرای برنامه‌های آینده باشد و لازم است با نگاهی جامع و متناسب با ظرفیت‌های موجود، زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع ورزشی در میناب خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش، برگزاری برنامه‌های مختلف و ایجاد غرفه‌های ورزش همگانی پیش‌بینی شده است تا مردم بتوانند از ظرفیت‌های ورزشی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: همچنین حضور ورزشکاران در مجموعه ورزشی میناب و برگزاری یک دیدار با حضور پیشکسوتان فوتبال کشور در حال پیگیری است. در همین راستا، هماهنگی‌هایی برای دعوت از پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و استقلال انجام می‌شود تا در صورت فراهم شدن شرایط، این برنامه در ایام پیش‌رو برگزار شود.

فولادی با بیان اینکه ورزش ظرفیت بالایی برای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی دارد، گفت: ورزش علاوه بر ایجاد نشاط و پویایی در جامعه، ابزاری مؤثر برای تقویت ارتباطات اجتماعی، همدلی و مشارکت عمومی است و می‌توان از این ظرفیت برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی در میناب بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به حضور نمایندگان میناب در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ورزش اظهار کرد: حضور آنا جهانگرد، دانش‌آموز مینابی، به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان اعزامی به المپیک، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمند این منطقه است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در پایان با تأکید بر آمادگی مجموعه ورزش و جوانان برای همراهی با برنامه‌های ستاد استانی میناب، خاطرنشان کرد: مجموعه ورزش و جوانان استان با تمام ظرفیت‌های خود در کنار مسئولان و مردم خواهد بود و برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و ارائه خدمات در این منطقه تلاش خواهد کرد.

کد مطلب 6995325

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