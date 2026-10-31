به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فولادی ظهر شنبه در نشست ستاد استانی میناب، با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای جنگ اظهار کرد: از همان روزهای نخست، ستاد پشتیبانی جنگ را تشکیل دادیم و با تقسیم کار و رصد ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات به مردم میناب را در دستور کار قرار دادیم.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران و برپایی مواکب در راستای حمایت از مردم منطقه افزود: در این مسیر، تلاش کردیم از ظرفیت جامعه ورزش استان برای خدمت‌رسانی و همراهی با مردم میناب استفاده کنیم.

فولادی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای تصریح کرد: این برنامه می‌تواند الگویی برای توسعه و اجرای برنامه‌های آینده باشد و لازم است با نگاهی جامع و متناسب با ظرفیت‌های موجود، زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع ورزشی در میناب خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش، برگزاری برنامه‌های مختلف و ایجاد غرفه‌های ورزش همگانی پیش‌بینی شده است تا مردم بتوانند از ظرفیت‌های ورزشی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: همچنین حضور ورزشکاران در مجموعه ورزشی میناب و برگزاری یک دیدار با حضور پیشکسوتان فوتبال کشور در حال پیگیری است. در همین راستا، هماهنگی‌هایی برای دعوت از پیشکسوتان تیم‌های پرسپولیس و استقلال انجام می‌شود تا در صورت فراهم شدن شرایط، این برنامه در ایام پیش‌رو برگزار شود.

فولادی با بیان اینکه ورزش ظرفیت بالایی برای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی دارد، گفت: ورزش علاوه بر ایجاد نشاط و پویایی در جامعه، ابزاری مؤثر برای تقویت ارتباطات اجتماعی، همدلی و مشارکت عمومی است و می‌توان از این ظرفیت برای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی در میناب بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به حضور نمایندگان میناب در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ورزش اظهار کرد: حضور آنا جهانگرد، دانش‌آموز مینابی، به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان اعزامی به المپیک، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمند این منطقه است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان در پایان با تأکید بر آمادگی مجموعه ورزش و جوانان برای همراهی با برنامه‌های ستاد استانی میناب، خاطرنشان کرد: مجموعه ورزش و جوانان استان با تمام ظرفیت‌های خود در کنار مسئولان و مردم خواهد بود و برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و ارائه خدمات در این منطقه تلاش خواهد کرد.