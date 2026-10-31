  1. استانها
  2. قزوین
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

۱۹ واحد صنفی مرتبط با جشن هالووین در قزوین شناسایی شدند

۱۹ واحد صنفی مرتبط با جشن هالووین در قزوین شناسایی شدند

قزوین- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین از شناسایی و برخورد با ۱۹ واحد صنفی در جریان اجرای طرح نظارتی مقابله با ترویج جشن هالووین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اسماعیل‌پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح اصناف و اماکن عمومی استان قزوین اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۹ واحد صنفی که مطالب و تصاویری مرتبط با جشن هالووین منتشر کرده بودند، شناسایی شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به برخورد قانونی با واحدهای صنفی شناسایی‌شده تصریح کرد: اقداماتی از جمله پلمب واحدهای متخلف و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

اسماعیل‌پور در پایان بر تداوم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد.

کد مطلب 6995335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها