۱۹ واحد صنفی مرتبط با جشن هالووین در قزوین شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اسماعیل‌پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی، طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در سطح اصناف و اماکن عمومی استان قزوین اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۹ واحد صنفی که مطالب و تصاویری مرتبط با جشن هالووین منتشر کرده بودند، شناسایی شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین با اشاره به برخورد قانونی با واحدهای صنفی شناسایی‌شده تصریح کرد: اقداماتی از جمله پلمب واحدهای متخلف و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان در دستور کار قرار گرفته است.

اسماعیل‌پور در پایان بر تداوم نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفات در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید کرد.