یک کشته و ۶ زخمی در تیراندازی به یک مرکز خرید در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان‌بی‌سی، تیراندازی در مرکز خرید «سولانو تاون سنتر» در شهر فرفیلد ایالت کالیفرنیا، یک کشته و ۶ زخمی برجا گذاشت.

پلیس فرفیلد اعلام کرد که مأموران حدود ساعت ۲۰:۳۰ جمعه شب به وقت محلی، پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تیراندازی در فروشگاه «اسپیریت هالووین» واقع در این مرکز خرید، به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام پلیس، در مجموع هفت نفر بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند که یکی از آنها جان باخت و شش نفر دیگر به بیمارستان‌های محلی انتقال یافتند. وضعیت دست‌کم سه نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است.

مقام‌های پلیس اعلام کردند که هویت قربانیان هنوز منتشر نشده و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی ادامه دارد. تا زمان انتشار گزارش‌های اولیه، مظنونی در این ارتباط بازداشت نشده و انگیزه این حمله نیز مشخص نبود.

پلیس فرفیلد از شاهدان و افرادی که اطلاعات یا تصاویر مرتبط با این حادثه را در اختیار دارند، خواسته است اطلاعات خود را در اختیار مأموران تحقیق قرار دهند.

این تیراندازی در آستانه جشن هالووین و در زمانی رخ داد که فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم و لباس‌های این مناسبت با حضور پررنگ مشتریان روبه‌رو بودند. به گفته مقام‌های محلی، تحقیقات برای روشن شدن جزئیات حادثه و شناسایی عامل یا عاملان آن ادامه دارد.