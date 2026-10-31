به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که پیام جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با دقت بررسی شده و در نشست‌های سطح عالی مورد بحث قرار گرفته است.



وی تلاش طرف آمریکایی برای گشودن فضایی گسترده‌تر برای گفت‌وگو و تفاهم را گامی مثبت توصیف کرد و افزود: اگر هدف واشنگتن از ارسال پیام ونس، ایجاد اختلاف باشد، این اقدام اشتباه تازه‌ای خواهد بود که به خطاهای پیشین آمریکا اضافه می‌شود.



وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی وجود ندارد و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در این زمینه صرفاً حدس و گمان رسانه‌ای است.