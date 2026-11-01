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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۷

پیام تبریک عراقچی به مناسبت روز ملی الجزایر

پیام تبریک عراقچی به مناسبت روز ملی الجزایر

وزیر امور خارجه روز ملی الجزایر را به وزیر خارجه این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با ارسال پیامی به احمد عطاف وزیر امور خارجه الجزایر، فرارسیدن هفتاد و دومین سالگرد آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی الجزایر را به ملت و دولت الجزایر تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام، ضمن آرزوی سعادت و بهروزی برای دولت و ملت بزرگ الجزایر، ابراز امیدواری کرد دو کشور ایران و الجزایر با تداوم رویکرد فعال و سازنده در حمایت از آرمان‌های عدالت‌خواهانه، شاهد تقویت مساعی مشترک و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود در جهت گسترش هرچه‌ بیشتر همکاری‌ها در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.

کد مطلب 6995878
نفیسه عبدالهی

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