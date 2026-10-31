  1. استانها
  2. ایلام
۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

تورم ماهانه در ایلام کاهش یافت

تورم ماهانه در ایلام کاهش یافت

ایلام - سخنگوی قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار گفت نرخ تورم ماهانه در استان ایلام کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد غلامی عصر شنبه در جلسه قرارگاه تنظیم بازار اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه در استان ایلام کاهش یافته و این نتیجه اقدامات قرارگاه در مهار گرانی و تورم بازار استان است.

وی با اشاره به دستاوردهای سه‌ماهه قرارگاه افزود: نظارت مستمر بر بازار توانسته روند گرانی را کنترل کند و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

غلامی با تأکید بر نقش نظارت در کاهش تخلفات تصریح کرد: عملکرد قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار در کاهش تخلفات مؤثر بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات توانسته است آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.

سخنگوی قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت در مبدأ و همچنین زمان خرید فروشنده از عامل فروش، از مهم‌ترین عوامل آشفتگی و چنددستگی قیمت‌ها در بازار است و کنترل این عوامل می‌تواند به شفافیت قیمت‌ها کمک کند.

وی در پایان گفت: قرارگاه با همکاری اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی، برنامه‌های خود را برای تثبیت روند کاهشی تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6995683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها