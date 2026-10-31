تورم ماهانه در ایلام کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد غلامی عصر شنبه در جلسه قرارگاه تنظیم بازار اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه در استان ایلام کاهش یافته و این نتیجه اقدامات قرارگاه در مهار گرانی و تورم بازار استان است.

وی با اشاره به دستاوردهای سه‌ماهه قرارگاه افزود: نظارت مستمر بر بازار توانسته روند گرانی را کنترل کند و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

غلامی با تأکید بر نقش نظارت در کاهش تخلفات تصریح کرد: عملکرد قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار در کاهش تخلفات مؤثر بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات توانسته است آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.

سخنگوی قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت در مبدأ و همچنین زمان خرید فروشنده از عامل فروش، از مهم‌ترین عوامل آشفتگی و چنددستگی قیمت‌ها در بازار است و کنترل این عوامل می‌تواند به شفافیت قیمت‌ها کمک کند.

وی در پایان گفت: قرارگاه با همکاری اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی، برنامه‌های خود را برای تثبیت روند کاهشی تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها ادامه می‌دهد.