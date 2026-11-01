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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۲

تصمیم سازمان غذا و دارو برای درج قیمت شیرخشک

تصمیم سازمان غذا و دارو برای درج قیمت شیرخشک

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت: درج قیمت به شکل‌های دیگر روی بسته‌ بندی شیرخشک های رگولار و رژیمی نیز قابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی افزود: قیمت شیرخشک‌های رگولار و رژیمی تولید داخل و وارداتی پس از تصویب در کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو در سامانه TTAC ثبت می‌شود و مبنای نظارت و کنترل خواهد بود.

وی گفت: قیمت درج‌شده در سامانه زنجیره تأمین TTAC ملاک است و شرکت‌ها می‌توانند قیمت فرآورده‌ها را با فرمت‌های دیگر نیز روی بسته‌بندی درج کنند.

شعیبی، هدف از این تصمیم را تسهیل تأمین و استفاده از ذخایر راهبردی شیرخشک و حفظ ارزش منابع اختصاص‌یافته به این ذخایر عنوان کرد.

وی افزود: این تصمیم با هدف تسهیل مدیریت زنجیره تأمین و نظارت بر قیمت شیرخشک‌های رگولار و رژیمی اتخاذ شده است.

کد مطلب 6995883
حبیب احسنی پور

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