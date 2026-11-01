به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی امروز در نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب با اشاره به اهداف دشمن در جریان جنگ علیه ایران اظهار کرد: هدف نخست دشمن از این جنگ، از بین بردن جمهوری اسلامی ایران و هدف دوم، تجزیه کشور بود؛ اما مردم ایران با ایستادگی و مقاومت خود در برابر این اهداف ایستادند.

وی افزود: نیروهای نظامی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و مردم، با وجود فشارهای اقتصادی گسترده، در کنار یکدیگر مقاومت کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

جنگ اقتصادی و معیشتی، دغدغه مشترک مردم و کسب‌وکارها

سخنگوی دولت با اشاره به ابعاد مختلف جنگ و فشارهای واردشده بر کشور تصریح کرد: ایران هر سه ضلع جنگ، یعنی رویارویی نظامی، خشونت خیابانی و جنگ اقتصادی را به‌شدت تجربه کرده است.

مهاجرانی ادامه داد: امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که فارغ از دغدغه‌های اقتصادی، معیشتی و مالی باشد. از صاحبان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی گرفته تا افرادی که با حقوق‌های معمولی زندگی می‌کنند، همگی به درجات مختلف از شرایط موجود تأثیر پذیرفته‌اند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مدیریت فضای اجتماعی و اقتصادی کشور گفت: جنگ رسانه‌ای نیز عرصه‌ای است که می‌توان در آن نقش‌آفرینی مؤثری داشت. در شرایط بحرانی، صرف بیان دشواری‌ها و مشکلات کافی نیست؛ اگرچه بازتاب این مسائل می‌تواند تا اندازه‌ای از فشارهای روانی بکاهد، اما از نقطه‌ای به بعد، تکرار مشکلات بدون ارائه راهکار نمی‌تواند مسیر عبور از بحران را روشن کند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: فعالان رسانه‌ای باید در کنار انعکاس دغدغه‌های مردم و مشکلات موجود در جامعه، اقدامات مثبت و مؤثری را که از سوی دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود، به‌درستی به مخاطبان منتقل کنند.

نقش بخش خصوصی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی

مهاجرانی با قدردانی از عملکرد اتاق بازرگانی در دوران جنگ اظهار کرد: اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی تلاش کرد مفهوم تاب‌آوری را به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل کند و آموزش دهد.

وی افزود: در همین راستا، محتوایی درباره چگونگی مقاومت در شرایط بحرانی و تداوم فعالیت کسب‌وکارها تهیه شده است که از جمله اقدامات ارزشمند در این حوزه به شمار می‌رود و ظرفیت مناسبی برای معرفی و بازتاب رسانه‌ای دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه رسانه بیان کرد: امروز ابزارهایی مانند هوش مصنوعی این امکان را فراهم کرده‌اند که پیام‌ها و محتواها متناسب با نیازها و علایق مخاطبان تنظیم و منتشر شوند.

مهاجرانی ادامه داد: همان‌طور که در انتخابات کشورهای موسوم به دموکراتیک از ظرفیت تبلیغات هدفمند و متناسب با ویژگی‌های افراد استفاده می‌شود، رسانه‌های کشور نیز باید به ابزارهای نوین مجهز شوند و از قابلیت‌های آنها برای انتقال مؤثرتر پیام بهره بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند در کنار سایر مؤلفه‌های تاب‌آوری ملی قرار گیرند و به جامعه برای عبور از شرایط دشوار کنونی کمک کنند.

تاریخ ایران، روایتگر توانایی عبور از بحران‌هاست

سخنگوی دولت با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران و ظرفیت این سرزمین برای عبور از بحران‌ها گفت: ایران مانند گلی است که حتی در چنگال مغول نیز توانست حیات و پویایی خود را حفظ کند. ملت ایران در پی حمله مغول، رصدخانه مراغه را بنا کرد و در طول تاریخ نیز هر زمان با ملت‌های دیگر مواجه شده، توانسته است فرهنگ خود را عرضه کند و بر تعاملات فرهنگی تأثیر بگذارد.

مهاجرانی با بیان اینکه شرایط کنونی از نظر شدت فشارها و در عین حال جلوه‌های همدلی و انسانیت، در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر است، اظهار کرد: در این روزهای دشوار شاهد جلوه‌های ارزشمندی از همبستگی و انسانیت در جامعه هستیم.

وی در تشریح این موضوع به نمونه‌ای از رفتار کارکنان یک مجموعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از کارکنان به مدیر مجموعه اعلام کرده بود که برای حفظ فعالیت کسب‌وکار دو راه وجود دارد؛ یا تعدادی از نیروها اخراج شوند یا کارکنان با دریافت حقوق کمتر به فعالیت خود ادامه دهند. کارکنان نیز پذیرفته بودند برای جلوگیری از اخراج همکارانشان، حقوق کمتری دریافت کنند. چنین رفتاری جلوه‌ای از ارزش‌های انسانی و همبستگی اجتماعی است.

رسانه‌ها؛ یکی از ارکان تاب‌آوری جامعه

مهاجرانی با ابراز امیدواری نسبت به عبور کشور از شرایط دشوار کنونی تصریح کرد: ملت ایران به لطف خداوند از این دشواری‌ها عبور خواهد کرد و رسانه‌ها نیز یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری جامعه در این مسیر هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و ایستادگی در کنار یکدیگر نیاز داریم.

وی با قدردانی از اتاق بازرگانی به دلیل ابتکار برگزاری جشنواره امین‌الضرب و توجه به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای این رویداد گفت: هر خبر مثبت و واقعی که از رویدادهای امیدبخش در بطن جامعه، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار، منتشر می‌شود، مانند چراغی است که می‌تواند مسیر عبور جامعه از تاریکی را روشن کند.

سخنگوی دولت تأکید کرد: با بازتاب واقعیت‌های مثبت و امیدبخش جامعه باید به مردم کمک کنیم تا درک روشن‌تری از ظرفیت‌های موجود برای عبور از شرایط دشوار داشته باشند.