پایان کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی با اقدام پلیس فتا در مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در پی مراجعه شهروند مسجدسلیمانی به پلیس فتا، مبنی بر کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی از طریق درج آگهی فروش اقساطی خودرو در پلتفرم دیوار، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و رصد هوشمندانه، مبلغ وجه ردیابی و پس از هماهنگی قضائی حساب مقصد مسدود و کل مبلغ مذکور عیناَ به حساب شاکی عودت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از شهروندان خواست که قبل از مشاهده و دریافت کالا، هیچ گونه وجهی به عنوان بیعانه یا پیش پرداخت واریز نکنند.