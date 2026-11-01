  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

پایان کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی با اقدام پلیس فتا در مسجدسلیمان

پایان کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی با اقدام پلیس فتا در مسجدسلیمان

اهواز ـ فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از کشف کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی و بازگشت وجه به حساب مالباخته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در پی مراجعه شهروند مسجدسلیمانی به پلیس فتا، مبنی بر کلاهبرداری ۴ میلیارد ریالی از طریق درج آگهی فروش اقساطی خودرو در پلتفرم دیوار، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و رصد هوشمندانه، مبلغ وجه ردیابی و پس از هماهنگی قضائی حساب مقصد مسدود و کل مبلغ مذکور عیناَ به حساب شاکی عودت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان از شهروندان خواست که قبل از مشاهده و دریافت کالا، هیچ گونه وجهی به عنوان بیعانه یا پیش پرداخت واریز نکنند.

کد مطلب 6996107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مبارک

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها