صدور ۱۴۹۰ مجوز مشاغل خانگی در اردبیل طی ۸ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیم‌زاده از صدور یک‌هزار و ۴۹۰ مجوز مشاغل خانگی در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، ۲ هزار و ۳۵۱ طرح نیز برای بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک‌های استان معرفی شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در راستای ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اظهار کرد: صدور مجوزهای مشاغل خانگی با هدف حمایت از فعالان این حوزه و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش مشاغل خانگی انجام شده است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: در همین راستا، از محل اعتبارات مشاغل خانگی تاکنون ۲ هزار و ۳۵۱ طرح برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک‌های استان معرفی شده‌اند.



رحیم‌زاده ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح‌های معرفی‌ شده و بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، زمینه ساماندهی و حمایت مؤثرتر از فعالان مشاغل خانگی در استان فراهم شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در چهار ماهه باقی مانده با کمک بانک های عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا به ویژه صنایع کوچک و همچنین بنگاه های اقتصادی خرد و با ظرفیت پایین تر امکان تثبیت اشتغال و به کارگیری نیروهای جدید نیز فراهم می آید که قطعا با پوشش بیمه ای بخشی از موانع و مشکلات نیز رفع خواهد شد.