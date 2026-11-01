دستجردی به عضویت کمیسیون راهبردی زنان دانشمند منصوب شد

به گزارش خبرگزار یمهر به نقل از دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، محمدرضا مخبر دزفولی؛ رئیس فرهنگستان علوم کشور، در حکمی مرضیه وحیددستجردی را برای مدت دو سال به عضویت کمیسیون راهبردی زنان دانشمند منصوب کرد.

در حکم محمدرضا مخبر دزفولی خطاب به مرضیه وحید دستجردی آمده است:

با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم کمیسیون راهبردی زنان دانشمند و با نظر به سوابق ارزشمند علمی و تجربه گرانقدرتان، به موجب این ابلاغ برای مدت دو سال به عنوان عضو این کمیسیون منصوب می‌شوید.

از خداوند متعال برایتان دوام توفیقات در همکاری با فرهنگستان و پیشبرد برنامه‌های این مرکز بزرگ علمی مسئلت دارم.