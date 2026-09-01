به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، در نشست گرامیداشت ابن‌سینا که توسط کمیسیون تاریخ علم فرهنگستان علوم برگزار شد، با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر این دانشمند برجسته گفت: ما برای معرفی این نابغه دهر کوتاهی کرده ایم و باید برای مفاخر تمدنی خود سرمایه‌گذاری علمی، فرهنگی و تمدنی بیشتری انجام دهیم.

وی با اشاره به جایگاه ابن‌سینا در تاریخ علم و تمدن افزود: ابن‌سینا پزشکی برجسته، فیلسوف الهی، ریاضی‌دان، زمین‌شناس و موسیقی‌دان بوده و شخصیت چندبعدی او، وی را در حوزه‌های علم، طبابت، فلسفه، سیاست و مسائل اجتماعی وارد کرده است.

رئیس فرهنگستان علوم با بیان اینکه غربی‌ها بسیار بیشتر از ما درباره ابن‌سینا کار کرده‌اند، اظهار کرد: باید برای این گنجینه بزرگ سرمایه‌گذاری علمی، فرهنگی و تمدنی انجام شود و نشست‌های ملی و بین‌المللی در موضوع ابن‌سینا با نگاهی عمیق، دقیق، عالمانه و تمدنی شکل گیرد.

دکتر مخبر دزفولی با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر ابعاد زندگی و اندیشه ابن‌سینا گفت: ناشناخته‌های ابن‌سینا از شناخت‌های ما بیشتر است و باید درباره او مرکز تحقیقات، اندیشکده یا مجموعه‌ای تخصصی ایجاد شود.

وی افزود: نشست‌های متعددی با حضور علما و صاحب‌نظران باید برگزار شود تا گوشه‌گوشه زندگی ابن‌سینا بررسی شود؛ او ۵۸ سال زندگی کرده، اما به نظربنده بیش از ۵۸۰ سال جای مطالعه و بررسی بر روی ابعاد مختلف شخصیتی و زندگی ایشان وجود دارد.

ابن‌سینا؛ دانشمندی خودآموخته نبود

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به دوران تحصیل ابن‌سینا تأکید کرد: برخلاف دیدگاهی که او را نابغه‌ای خودآموخته می‌داند، ابن‌سینا از استادان و معلمان متعددی در حوزه‌های مختلف بهره برده و خود وی نیز از آنان نام برده است.

وی با اشاره به تجربه ابن‌سینا در فراگیری دانش گفت: فهم علمی حاصل تکرار، تشخیص نادانی و مراجعه به متن است و محصول نبوغی بی‌نیاز از کوشش و یاری دیگران نیست.

مخبر دزفولی افزود: ابن‌سینا در کنار فعالیت های علمی، به مسائل جامعه خود نیز توجه داشت و در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز حضور داشت.

روش آموزشی و علمی ابن‌سینا

وی با اشاره به شیوه آموزشی ابن‌سینا گفت: کلاس درس او مبتنی بر مباحثه بود و دانشجو مسئله طرح می‌کرد و استاد به صورت منطقی آن را اصلاح و پاسخ را ارائه می‌داد؛ بنابراین کلاس درس ابن‌سینا انتقال محفوظات نبود.

رئیس فرهنگستان علوم همچنین با اشاره به روش ابن‌سینا در پزشکی اظهار کرد: ابن‌سینا هزار سال پیش در «قانون در طب» هفت شرط را برای شناخت اثر دارو از راه تجربه بیان کرده است که از جمله آنها تکرارپذیری اثر دارو است.

وی افزود: ابن‌سینا تأکید می‌کند نتیجه ای که از آزمایشات بر روی حیوان به دست می آید باید بر روی بدن انسان تکرار شود، در غیر این صورت، آن نتیجه در انسان قابل استفاده نیست.

مخبر دزفولی همچنین با اشاره به دیدگاه ابن‌سینا درباره کیمیاگری و قوانین نجوم گفت: ابن‌سینا با ادعاهای غیرعلمی درباره تبدیل ماهیت فلزات و پیشگویی قطعی مقابله کرده و این رویکرد را می‌توان تلاشی از ابن سینا برای مقابله با شبه‌علم دانست.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به نقش ابن‌سینا در گسترش زبان فارسی گفت: «دانشنامه علایی» اثری فارسی و فلسفی است که ابن‌سینا در آن منطق، طبیعیات و الهیات را با واژگان فارسی تبیین کرده است.

وی همچنین درباره جایگاه موسیقی در اندیشه ابن‌سینا اظهار کرد: موسیقی برای ابن‌سینا صرفاً هنر نبود و مطالعه آن، هم جنبه ریاضی و هم جنبه هنری داشت.

منزلت دانشمندان؛ عامل ماندگاری تمدن‌ها

مخبر دزفولی با تأکید بر جایگاه دانشمندان در شکل‌گیری تمدن‌ها گفت: هرگاه در یک تمدن به دانشمندان، نخبگان و علمای آن منزلت داده شده، آن تمدن موفق بوده است و تمدن‌هایی در تاریخ زنده مانده‌اند که به دانشمندان خود قدر و منزلت داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: هرچقدر از منظر سرمایه‌گذاری تمدنی و فکری درباره ابن‌سینا اقدام شود، به نفع تمدن ایران، انقلاب و اسلام خواهد بود.