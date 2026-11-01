باند قاچاق مواد مخدر با ۱۳ کیلو گرم مرفین درمهاباد متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مهاباد در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، از ورود محموله مواد مخدر به این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: پلیس شهرستان مهاباد با انجام کار اطلاعاتی شبانه روزی و بهره گیری از شیوه های نوین پلیسی موفق شد قاچاقچیان و خودروی حامل مواد را در یکی از محلات شهرستان شناسایی و در طی یک عملیات منسجم خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامیآذربایجان غربی ادامه داد: ماموران انتظامی در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۱۳کیلوگرم مواد مخدر ازنوع مورفین که داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف و در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار سلمانی با تقدیر از همکاری های به موقع مردمی با پلیس، گفت: مبارزه با قاچاق موادمخدر همواره و با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود و سوداگران مرگ بدانند پلیس با قاطعیت با آن ها برخورد خواهد کرد و از شهروندان تقاضا داریم، اخبار و اطلاعات خود پیرامون این موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.