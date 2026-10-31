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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

کشف ۱۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در بار خربزه توسط پلیس کرمانشاه

کشف ۱۱۴ کیلوگرم مواد مخدر در بار خربزه توسط پلیس کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از توقیف یک دستگاه کامیون حامل بار خربزه و کشف ۱۱۴ کیلوگرم انواع مواد در شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اقبال کرمی اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مبنی بر اینکه اعضای یک باند قصد انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر در پوشش بار خربزه از استان های جنوبی به خارج کشور را دارند، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی کامیون مورد نظر در محورهای مواصلاتی کرمانشاه شده و پس از مدتی تعقیب نامحسوس در فرصتی مناسب نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

سرهنگ کرمی تصریح کرد: در بازرسی های انجام گرفته از خودرو توقیفی، ۱۴۳ بسته ۸۰۰ گرمی جمعا به وزن ۱۱۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر که به شکلی ماهرانه در بار خربزه پنهان شده بود، کشف گردید.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه همچنین از دستگیری یک نفر در این راستا خبر داد و گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری دیگر افراد مرتبط با این محموله ادامه دارد.

وی در پایان از تشکیل پرونده ای در این راستا و معرفی فرد دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.

کد مطلب 6995550

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