کشف بیش از ۲ تن انواع مواد مخدر در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌های عملیاتی پلیس استان، بازنگری طرح‌های مبارزه با مواد مخدر، بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس و پیگیری ویژه مطالبات و گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ بوده است.

وی توجه به گزارش‌های مردمی و اجرای هدفمند طرح‌های امنیت‌بخش در سطح استان را بخش مهم دیگری از برنامه‌های اولویت‌دار پلیس استان مرکزی در این حوزه خواند و گفت: از ابتدای سال تاکنون، انجام عملیات‌های موردی و اجرای طرح‌های محله‌محور با هدف پاک‌سازی نقاط آلوده، با بهره‌گیری از توان اجرایی پلیس استان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود؛ این مهم رضایتمندی مطلوبی از عملکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر به همراه داشته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به آخرین کشفیات و دستاوردهای پلیس استان در برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال، ۲ تن و ۴۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

سردار تاجره ادامه داد: در این عملیات‌ها ۱۳۰ نفر قاچاقچی، یک هزار و ۳۴۴ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و ۴ هزار و ۱۰۱ نفر معتاد دستگیر و به مراجع قضایی یا مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی بازتاب همکاری‌های مردمی در این حوزه را در توفیقات پلیس بسیار تأثیرگذار برشمرد و اظهار کرد: تلفن ۱۱۰ در کلیه ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و اطلاعات شهروندان است.