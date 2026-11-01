به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان انجام شده، اما برای تحقق اهداف تعیین‌شده باید موانع اجرایی و تأمین تجهیزات با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزود: موضوع اجرای طرح‌های تجمیعی نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌ها باید دنبال شود و در هر شهرستان سه تا چهار نقطه مناسب برای اجرای این طرح‌ها شناسایی شود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: می‌توان با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی آبداران و دهیاران، زمینه مشارکت کشاورزان در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی را فراهم کرد تا علاوه بر کمک به تأمین برق، مشکلات ناشی از محدودیت برق در فصل تابستان نیز کاهش یابد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت پیگیری تعهدات مربوط به شهرستان فردوس گفت: موضوع تعهد موقت این شهرستان باید در همین روز تعیین تکلیف و اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تأمین پنل‌های خورشیدی از مسیر افغانستان تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای واردات و دشواری حمل‌ونقل تجهیزات، مرز افغانستان فرصت مهمی برای تأمین پنل‌های مورد نیاز استان است و نباید این ظرفیت را از دست بدهیم.

استاندار خراسان جنوبی خطاب به مسئولان مربوطه خواستار پیگیری مستقیم این موضوع شد و گفت: باید با تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی مذاکره شود و در صورت نیاز، تیمی برای بررسی ظرفیت‌های تأمین تجهیزات به این کشور اعزام شود.

هاشمی ادامه داد: پس از شناسایی منابع تأمین پنل، می‌توان زمینه انتقال و دپوی تجهیزات در منطقه ویژه اقتصادی استان را فراهم کرد تا روند تأمین و اجرای پروژه‌های خورشیدی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌های دستگاه‌های اجرایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مجموعه‌های گسترده‌ای دارند، می‌توانند از طریق تشکیل تعاونی و مشارکت کارکنان، اجرای این طرح‌ها را دنبال کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش قیمت تجهیزات نباید موجب توقف اقدامات مقدماتی شود، افزود: دستگاه‌ها باید در مرحله نخست مجوزهای لازم را دریافت و مقدمات اجرای طرح‌ها را فراهم کنند تا با فراهم شدن شرایط، عملیات اجرایی آغاز شود.

هاشمی همچنین خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی دستگاه‌های اجرایی شد و تصریح کرد: باید مشخص باشد چه تعداد از ادارات کل استان نیروگاه خورشیدی احداث کرده و به شبکه سراسری متصل شده‌اند و کدام دستگاه‌ها هنوز در این زمینه اقدام نکرده‌اند.

وی با اشاره به اتصال حدود ۱۰۰ ساختمان اداری دستگاه‌های اجرایی با ظرفیت مجموع ۲.۵ مگاوات به شبکه برق گفت: لازم است فهرست تفکیکی ادارات کل استان، شامل دستگاه‌های متصل‌شده و دستگاه‌های باقی‌مانده، در جلسه آینده ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی ادارات کل تا پایان سال در دستور کار قرار دارد، افزود: دستگاه‌های باقی‌مانده باید با زمان‌بندی مشخص برای تحقق این هدف اقدام کنند.

هاشمی در ادامه بر ضرورت پیگیری جدی طرح‌های خورشیدی دهیاری‌ها نیز تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش شد.

وی با اشاره به محدودیت تأمین پنل‌های خورشیدی گفت: بخشی از سرمایه‌گذاران استان زیرساخت‌ها و سازه‌های مورد نیاز را آماده کرده‌اند، اما به دلیل نبود یا دشواری تأمین پنل، امکان تکمیل پروژه‌ها را ندارند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ مگاوات ظرفیت سرمایه‌گذاری وجود دارد که سازه‌های آن آماده شده و در صورت رفع مشکل تأمین پنل، امکان جهش در اجرای طرح‌های خورشیدی استان فراهم می‌شود.

هاشمی با تأکید دوباره بر ضرورت پیگیری واردات پنل از افغانستان خاطرنشان کرد: باید این موضوع به‌صورت عملیاتی دنبال شود تا از ظرفیت مرز برای تأمین تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استان استفاده کنیم.