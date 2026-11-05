سرهنگ احمد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید سالاری در جریان اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و کنترل خودروهای عبوری، به یک محموله مشکوک برخورد کردند که بررسی آن به کشف دو دستگاه فلزیاب منجر شد.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بررسی‌های لازم، متوجه شدند تجهیزات کشف‌شده بدون رعایت ضوابط قانونی حمل می‌شوند؛ ازاین‌رو دو دستگاه فلزیاب توقیف و اقدامات قانونی برای رسیدگی به موضوع آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌وم‌یاندشت با اشاره به ارزش اقتصادی این محموله بیان کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارزش دو دستگاه فلزیاب کشف‌شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شد و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده است.

سپهوند با تأکید بر استمرار نظارت پلیس بر محورهای مواصلاتی شهرستان تصریح کرد: مقابله با قاچاق کالا و تجهیزات غیرمجاز از جمله اولویت‌های انتظامی در راستای صیانت از امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های کشور از چرخه قانونی است و مأموران با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به پیامدهای استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های فلزیاب خاطرنشان کرد: حمل، نگهداری، خریدوفروش و استفاده از این تجهیزات باید مطابق ضوابط و مجوزهای قانونی باشد؛ چراکه فعالیت خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و آسیب به آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور شود.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌وم‌یاندشت همچنین نسبت به تبلیغات فریبنده برخی افراد سودجو در زمینه فروش این تجهیزات هشدار داد و گفت: گاهی با وعده کسب درآمدهای کلان یا معرفی دستگاه‌های فاقد مجوز به‌عنوان تجهیزات قانونی، افراد را به خرید و استفاده از فلزیاب ترغیب می‌کنند؛ بنابراین شهروندان باید پیش از هرگونه معامله، از اصالت تجهیزات و قانونی بودن فعالیت فروشنده اطمینان حاصل کنند.

سپهوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در زمینه حمل، نگهداری یا خریدوفروش غیرمجاز دستگاه‌های فلزیاب، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

وی مشارکت مردم را یکی از عوامل مؤثر در شناسایی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی دانست و تأکید کرد: همکاری شهروندان با مجموعه انتظامی می‌تواند علاوه بر جلوگیری از قاچاق کالا، نقش مهمی در حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور داشته باشد و پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه برابر قانون برخورد خواهد کرد.