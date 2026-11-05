به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز ۱۴ آبان، شاخص کیفی هوا در شهر ملاثانی ۱۷۱، هندیجان ۱۵۶ و در بندر ماهشهر ۱۵۳ AQI ثبت شده که نشان‌دهنده کیفیت ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی و وضعیت قرمز آلودگی هواست.

بر اساس این گزارش، همچنین این شاخص در شهرهای بهبهان ۱۰۵، امیدیه ۱۰۶، هفتکل ۱۰۷، آغاجاری ۱۱۳، شادگان ۱۱۸ و در اهواز ۱۴۹ AQI ثبت شده که نشان‌دهنده ناسالم بودن هوای این شهرها برای گروه‌های حساس و سطح نارنجی آلودگی هواست.

این سامانه اعلام کرد: انتظار می‌رود با ورود سامانه بارشی که از اواخر وقت دیروز وارد استان شده است، از آلودگی شهرهای خوزستان کاسته شود.