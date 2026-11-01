استقبال مردم مهدیشهر از ۶ شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین جاوید پور صبح یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم استقبال از شهدای تازه تفحص شده و همچنین مراسم ۱۳ آبان در فرمانداری شهرستان مهدیشهر، از استقبال مردم شهرستان از شش شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه خبر داد

وی با بیان اینکه طبق اعلام بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان این شهدا روز چهارشنبه ۱۳ آبان در شهرستان مهدیشهر حضور خواهند داشت، افزود: مراسم استقبال از این شهدا با حضور مردم شهید پرور شهرستان برگزار خواهد شد.

فرماندار مهدیشهر با بیان اینکه ستاد مردمی استقبال از شهدای گمنام شهرستان نیز تشکیل شده است، گفت: هماهنگی لازم بین همه دستگاه های عضو از نیروی انتظامی و راهور تا بنیاد شهید و بنیاد حفظ آثار، سپاه و شهرداری و ... صورت گرفته است.

جاوید پور با بیان اینکه مهدیشهر آماده استقبال و میزبانی از کاروان شهدای گمنام است بیان کرد: حضور این شهدا در روز ۱۳ آبان و مقارن با ایام فاطمیه حال و هوایی ویژه به شهرستان شهید پرور مهدیشهر خواهد بخشید.

وی از همه مردم ولایتمدار شهرستان مهدیشهر دعوت کرد هرچه باشکوه تر در این مراسم شرکت کنند و گفت: با حضور شهدای گمنام، رزمایش بزرگ فرهنگی را در سطح شهرستان شاهد خواهیم بود

گفتنی است این شهدا قرار است در ایام فاطمیه دوم در نقاط مختلف استان سمنان با حضور مردم شهید پرور دیار سه هزار شهید دفاع مقدس سمنان، به خاک سپرده شوند.