به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه راهبری و نظارت استانی تفاهم‌نامه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: جامعه کارگری بخش گسترده و اثرگذاری از جمعیت را تشکیل می‌دهد و پیشگیری هدفمند از اعتیاد در این قشر می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه سلامت نیروی انسانی از عوامل اصلی پویایی واحدهای تولیدی و خدماتی است، افزود: تفاوت واحد تولیدی برخوردار از نیروی کار سالم و بانشاط با مجموعه‌ای که درگیر آسیب‌های اجتماعی است، بسیار چشمگیر بوده و کارگر در محیطی امن و به دور از آسیب، خدمات بهتر و محصولات باکیفیت‌تری ارائه می‌دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر ضرورت مشارکت خانواده‌ها در برنامه‌های پیشگیرانه گفت: حضور خانواده‌ها به‌ویژه همسران کارگران در کلاس‌های آموزشی، تأثیرگذاری این برنامه‌ها را افزایش می‌دهد، چرا که خانواده مهم‌ترین کانون حمایت و صیانت از نیروی کار در برابر آسیب‌های اجتماعی است.

صلواتی با اشاره به پیش‌بینی افزایش اعتبارات حوزه پیشگیری از اعتیاد در سال جاری عنوان کرد: انتظار داریم با ابلاغ اعتبارات جدید، زمینه اجرای برنامه‌های گسترده‌تر فراهم شود و آثار ملموس آموزش‌های پیشگیرانه را در واحدهای کارگری استان شاهد باشیم.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری کارگاه‌های آموزشی نباید صرفاً جنبه رفع تکلیف داشته باشد، بیان کرد: در سطح کشور برگزاری بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کارگاه در این حوزه پیش‌بینی شده است و باید از ظرفیت استادان برجسته و صاحب‌نظر برای اجرای برنامه‌هایی ماندگار و اثربخش استفاده کنیم.

در ادامه این نشست، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان نیز ضمن قدردانی از همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های متولی برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه ملی و صیانت از سلامت نیروی کار تأکید کرد.